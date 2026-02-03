“Começou outro campeonato”, diz Gabriel Silveira após vitória do Carlos Renaux sobre o Figueirense

O técnico Gabriel Silveira em coletiva de imprensa | Foto: Bruno da Silva/O Município

O técnico Gabriel Silveira, do Carlos Renaux, elogiou a dedicação do time após vitória sobre o Figueirense por 1 a 0. Mesmo com um jogador a menos, o Vovô foi superior na Arena Simon e largou em vantagem na briga contra o rebaixamento no Campeonato Catarinense.

O treinador entende que “começou um novo campeonato”, como definiu. Além disso, destacou que o Renaux foi capaz de tirar a vantagem do Figueirense de 1 ponto, benefício conquistado pelo time da capital por ter sido o melhor qualificado entre os quatro times do quadrangular do rebaixamento durante a primeira fase.

“Neste quadrangular, começou outro campeonato. Independente dos times, ‘zerou’ para todos. O Figueirense começou com um ponto a mais. Conseguimos tirar essa vantagem. Existe a pressão do rebaixamento, mas todos estão na mesma posição. Eu vejo um campeonato novo”, define.

Garra após expulsão de Pato

A tabela do quadrangular prevê um jogo por semana. Silveira entende que o formato da competição valoriza os treinos. Na primeira fase, quando eram dois jogos, quartas e sábados, o desgaste dos atletas era maior, com foco na recuperação.

Ainda sobre o jogo contra o Figueirense, o técnico diz que o elenco pôde entender que seria necessário esforço dobrado após a expulsão de Pato. O camisa 10 deixou o gramado ainda no primeiro tempo, o que mudou a estratégia do Renaux.

“O espírito da equipe depois da expulsão prevaleceu. Mesmo com um a menos em campo, conseguimos encurralar a saída [do Figueirense]. Os nossos atletas conseguiram aplicar os treinos. Quando o grupo entendeu que precisávamos nos sacrificar para sorrir, as coisas começaram a acontecer”.

Quadrangular do rebaixamento

O próximo jogo do Carlos Renaux no quadrangular do rebaixamento é contra o Marcílio Dias. A partida acontece na segunda-feira, 9, no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí. O duelo é válido pela segunda rodada desta fase da competição.

Participam do quadrangular Carlos Renaux, Figueirense, Marcílio Dias e Joinville. Apenas um time dos quatro participantes vai se salvar do rebaixamento. São seis jogos.

Colaboração: Bruno da Silva