Confira a escala de arbitragem de Brusque x Carlos Renaux pelo Catarinense
Clássico acontece no domingo, 11
A Federação Catarinense de Futebol (FCF) anunciou nesta quinta-feira, 8, a escala de arbitragem do clássico entre Brusque e Carlos Renaux, que acontece na Arena Simon, no domingo, 11, às 19h30. O duelo é válido pela segunda rodada do Estadual.
Diego da Costa Cidral é o árbitro principal. Ele será auxiliado por Laurindo Schaeffer Bianchezzi e Vanessa Stahelin. O quarto árbitro é Geovane da Silva.
Já a equipe do VAR será comandada por Wagner Reway. O assistente é Henrique Neu Ribeiro.
Brusque e Renaux se enfrentam pela terceira vez na história, a primeira em 22 anos.
O Quadricolor empatou na estreia diante da Chapecoense, fora de casa, enquanto o Vovô perdeu como mandante para o Concórdia.
