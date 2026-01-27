Ir para o conteúdo

Confira a média de público da primeira fase do Campeonato Catarinense

Brusque teve a sétima melhor média e o Carlos Renaux a penúltima

Bruno da Silva
Torcidas de Brusque e Carlos Renaux
Bruno da Silva/Arquivo O Município, Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

A primeira fase do Campeonato Catarinense terminou com uma média de público de quase 3,5 mil torcedores. O Brusque foi o sétimo entre os 12 times com maior presença de torcida no estádio como mandante e o Carlos Renaux o penúltimo.

O levantamento inclui os públicos totais divulgados nos boletins financeiros disponíveis no site da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

O maior público do Brusque foi na segunda rodada, na vitória por 1 a 0 no clássico sobre o Carlos Renaux, com 3.449 torcedores na Arena Simon. O pior foi no jogo seguinte, contra o Figueirense, com 2.201.

Já o Renaux teve o segundo pior público do campeonato – 349 pessoas na quarta rodada, no empate contra o Camboriú em 1 a 1, na Arena Simon. O melhor público do Vovô foi na última rodada, na derrota por 4 a 2 para o Marcílio Dias (563 torcedores).

Maiores e menores públicos

O maior público do campeonato até agora foi no clássico Figueirense x Avaí, vencido pelo Leão por 2 a 0, com 15.130 torcedores no Orlando Scarpelli. Foi o único jogo com mais de 10 mil pessoas no estádio. Na sequência, aparecem Chapecoense 1×1 Brusque, na primeira rodada (8.492) e Avaí 1×1 Chapecoense, na quinta (8.117).

O menor público da primeira fase foi no jogo Camboriú 1×0 Barra, na quarta rodada, quando apenas 269 pessoas compareceram ao Orlando Scarpelli, em Florianópolis, onde a Cambura vem mandando os seus jogos.

O Camboriú teve três dos quatro piores públicos como mandante no campeonato. O único “intruso” foi o jogo da Cambura fora de casa contra o Carlos Renaux.

Confira a média de público do campeonato

Média6ª rodada5ª rodada4ª rodada3ª rodada2ª rodada1ª rodada
Figueirense84244142151305999
Chapecoense7371683467868492
Avaí7162811753318037
Criciúma6496670253217464
Joinville4978272455196690
Marcílio Dias3719322537454186
Brusque2637226222013449
Santa Catarina2595279626312359
Barra1209110413061217
Concórdia9937981459721
Carlos Renaux483563349538
Camboriú370475269365
Média por rodada369029345254308732035050

Fonte: Federação Catarinense de Futebol

Saiba em primeira mão tudo o que acontece com o Bruscão no canal de WhatsApp para torcedores

Toque aqui e entre