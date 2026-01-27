Confira a média de público da primeira fase do Campeonato Catarinense
Brusque teve a sétima melhor média e o Carlos Renaux a penúltima
A primeira fase do Campeonato Catarinense terminou com uma média de público de quase 3,5 mil torcedores. O Brusque foi o sétimo entre os 12 times com maior presença de torcida no estádio como mandante e o Carlos Renaux o penúltimo.
O levantamento inclui os públicos totais divulgados nos boletins financeiros disponíveis no site da Federação Catarinense de Futebol (FCF).
O maior público do Brusque foi na segunda rodada, na vitória por 1 a 0 no clássico sobre o Carlos Renaux, com 3.449 torcedores na Arena Simon. O pior foi no jogo seguinte, contra o Figueirense, com 2.201.
Já o Renaux teve o segundo pior público do campeonato – 349 pessoas na quarta rodada, no empate contra o Camboriú em 1 a 1, na Arena Simon. O melhor público do Vovô foi na última rodada, na derrota por 4 a 2 para o Marcílio Dias (563 torcedores).
Maiores e menores públicos
O maior público do campeonato até agora foi no clássico Figueirense x Avaí, vencido pelo Leão por 2 a 0, com 15.130 torcedores no Orlando Scarpelli. Foi o único jogo com mais de 10 mil pessoas no estádio. Na sequência, aparecem Chapecoense 1×1 Brusque, na primeira rodada (8.492) e Avaí 1×1 Chapecoense, na quinta (8.117).
O menor público da primeira fase foi no jogo Camboriú 1×0 Barra, na quarta rodada, quando apenas 269 pessoas compareceram ao Orlando Scarpelli, em Florianópolis, onde a Cambura vem mandando os seus jogos.
O Camboriú teve três dos quatro piores públicos como mandante no campeonato. O único “intruso” foi o jogo da Cambura fora de casa contra o Carlos Renaux.
Confira a média de público do campeonato
|Média
|6ª rodada
|5ª rodada
|4ª rodada
|3ª rodada
|2ª rodada
|1ª rodada
|Figueirense
|8424
|4142
|15130
|5999
|Chapecoense
|7371
|6834
|6786
|8492
|Avaí
|7162
|8117
|5331
|8037
|Criciúma
|6496
|6702
|5321
|7464
|Joinville
|4978
|2724
|5519
|6690
|Marcílio Dias
|3719
|3225
|3745
|4186
|Brusque
|2637
|2262
|2201
|3449
|Santa Catarina
|2595
|2796
|2631
|2359
|Barra
|1209
|1104
|1306
|1217
|Concórdia
|993
|798
|1459
|721
|Carlos Renaux
|483
|563
|349
|538
|Camboriú
|370
|475
|269
|365
|Média por rodada
|3690
|2934
|5254
|3087
|3203
|5050
Fonte: Federação Catarinense de Futebol