Confira a média de público da primeira fase do Campeonato Catarinense

A primeira fase do Campeonato Catarinense terminou com uma média de público de quase 3,5 mil torcedores. O Brusque foi o sétimo entre os 12 times com maior presença de torcida no estádio como mandante e o Carlos Renaux o penúltimo.

O levantamento inclui os públicos totais divulgados nos boletins financeiros disponíveis no site da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

O maior público do Brusque foi na segunda rodada, na vitória por 1 a 0 no clássico sobre o Carlos Renaux, com 3.449 torcedores na Arena Simon. O pior foi no jogo seguinte, contra o Figueirense, com 2.201.

Já o Renaux teve o segundo pior público do campeonato – 349 pessoas na quarta rodada, no empate contra o Camboriú em 1 a 1, na Arena Simon. O melhor público do Vovô foi na última rodada, na derrota por 4 a 2 para o Marcílio Dias (563 torcedores).

Maiores e menores públicos

O maior público do campeonato até agora foi no clássico Figueirense x Avaí, vencido pelo Leão por 2 a 0, com 15.130 torcedores no Orlando Scarpelli. Foi o único jogo com mais de 10 mil pessoas no estádio. Na sequência, aparecem Chapecoense 1×1 Brusque, na primeira rodada (8.492) e Avaí 1×1 Chapecoense, na quinta (8.117).

O menor público da primeira fase foi no jogo Camboriú 1×0 Barra, na quarta rodada, quando apenas 269 pessoas compareceram ao Orlando Scarpelli, em Florianópolis, onde a Cambura vem mandando os seus jogos.

O Camboriú teve três dos quatro piores públicos como mandante no campeonato. O único “intruso” foi o jogo da Cambura fora de casa contra o Carlos Renaux.

Confira a média de público do campeonato

Média 6ª rodada 5ª rodada 4ª rodada 3ª rodada 2ª rodada 1ª rodada Figueirense 8424 4142 15130 5999 Chapecoense 7371 6834 6786 8492 Avaí 7162 8117 5331 8037 Criciúma 6496 6702 5321 7464 Joinville 4978 2724 5519 6690 Marcílio Dias 3719 3225 3745 4186 Brusque 2637 2262 2201 3449 Santa Catarina 2595 2796 2631 2359 Barra 1209 1104 1306 1217 Concórdia 993 798 1459 721 Carlos Renaux 483 563 349 538 Camboriú 370 475 269 365 Média por rodada 3690 2934 5254 3087 3203 5050

Fonte: Federação Catarinense de Futebol