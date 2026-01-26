Ir para o conteúdo

Confira as datas e horários das quartas de final do Catarinense

Brusque encara o Concórdia

Bruno da Silva
Biel em ação em Criciúma x Brusque
Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou na tarde desta segunda-feira, 26, as datas e horários das partidas de quartas de final do Catarinense 2026.

O Brusque enfrenta o Concórdia e a partida de ida acontece no próximo domingo, 1º, às 17h, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia.

O jogo decisivo está marcado para o sábado, 7, às 19h30, na Arena Simon, em Brusque.

Os vencedores dos duelos avançam às semifinais, enquanto os derrotados disputam a Taça Acesc 70 Anos, que vale uma vaga na Coa do Brasil

Confira o calendário das quartas de final do Catarinense

Jogos de ida

Sábado, 31
16h30 Camboriú x Avaí – Orlando Scarpelli
18h30 Barra x Santa Catarina – Arena Barra FC

Domingo, 1º
17h Concórdia x Brusque – Domingos Machado de Lima
18h Criciúma x Chapecoense – Heriberto Hülse

Jogos de volta

Sábado, 7
18h Santa Catarina x Barra – Alfredo João Krieck
19h30 Brusque x Concórdia – Arena Simon

Domingo, 8
18h Avaí x Camboriú – Ressacada
19h Chapecoense x Criciúma – Arena Condá



