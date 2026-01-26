Confira as datas e horários das quartas de final do Catarinense
Brusque encara o Concórdia
A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou na tarde desta segunda-feira, 26, as datas e horários das partidas de quartas de final do Catarinense 2026.
O Brusque enfrenta o Concórdia e a partida de ida acontece no próximo domingo, 1º, às 17h, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia.
O jogo decisivo está marcado para o sábado, 7, às 19h30, na Arena Simon, em Brusque.
Os vencedores dos duelos avançam às semifinais, enquanto os derrotados disputam a Taça Acesc 70 Anos, que vale uma vaga na Coa do Brasil
Confira o calendário das quartas de final do Catarinense
Jogos de ida
Sábado, 31
16h30 Camboriú x Avaí – Orlando Scarpelli
18h30 Barra x Santa Catarina – Arena Barra FC
Domingo, 1º
17h Concórdia x Brusque – Domingos Machado de Lima
18h Criciúma x Chapecoense – Heriberto Hülse
Jogos de volta
Sábado, 7
18h Santa Catarina x Barra – Alfredo João Krieck
19h30 Brusque x Concórdia – Arena Simon
Domingo, 8
18h Avaí x Camboriú – Ressacada
19h Chapecoense x Criciúma – Arena Condá