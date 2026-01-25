Confira os confrontos das quartas de final do Campeonato Catarinense
Brusque enfrenta o Concórdia na próxima fase
As quartas de final do Campeonato Catarinense 2026 estão definidas. A última rodada foi disputada neste domingo, 25. O Brusque vai enfrentar o Concórdia.
O primeiro jogo será no Oeste do estado no final de semana dos dias 31 de janeiro ou 1º de fevereiro. A volta acontece na Arena Simon, em Brusque, nos dias 7 ou 8.
O vencedor do duelo entre Brusque e Concórdia enfrenta Camboriú ou Avaí nas semifinais. Já o derrotado vai disputar a Taça Acesc 70 anos, que vale uma vaga à Copa do Brasil 2027.
Confira todos os confrontos das quartas de final
- Brusque* x Concórdia
- Avaí* x Camboriú
- Santa Catarina* x Barra
- Chapecoense* x Criciúma
*equipes que jogam a partida de volta em casa