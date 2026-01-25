Ir para o conteúdo

Confira os confrontos das quartas de final do Campeonato Catarinense

Brusque enfrenta o Concórdia na próxima fase

Bruno da Silva
Jogo Criciúma x Brusque, pelo Catarinense 2026
Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

As quartas de final do Campeonato Catarinense 2026 estão definidas. A última rodada foi disputada neste domingo, 25. O Brusque vai enfrentar o Concórdia.

O primeiro jogo será no Oeste do estado no final de semana dos dias 31 de janeiro ou 1º de fevereiro. A volta acontece na Arena Simon, em Brusque, nos dias 7 ou 8.

O vencedor do duelo entre Brusque e Concórdia enfrenta Camboriú ou Avaí nas semifinais. Já o derrotado vai disputar a Taça Acesc 70 anos, que vale uma vaga à Copa do Brasil 2027.

Confira todos os confrontos das quartas de final

  • Brusque* x Concórdia
  • Avaí* x Camboriú
  • Santa Catarina* x Barra
  • Chapecoense* x Criciúma

*equipes que jogam a partida de volta em casa

