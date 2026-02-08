Confira os duelos de semifinais do Campeonato Catarinense 2026

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

As semifinais do Campeonato Catarinense 2026 estão definidas. O Brusque vai enfrentar a Chapecoense, enquanto o Barra encara o Camboriú.

No sábado, 7, o Brusque derrotou o Concórdia nos pênaltis por 5 a 4, após 1 a 1 no tempo normal, na Arena Simon (a partida de ida terminou empatada em 0 a 0). Já o Barra superou o Santa Catarina por 1 a 0, em Rio do Sul (a ida havia sido 1 a 1).

Já neste domingo, 8, o Camboriú bateu o Avaí por 1 a 0 e depois por 4 a 3 nos pênaltis na Ressacada, após ter perdido no Orlando Scarpelli na ida por 2 a 1. Já a Chapecoense, que havia vencido no Heriberto Hülse por 2 a 1, se classificou após um empate em 0 a 0 diante do Criciúma na Arena Condá.

Os jogos de ida acontecem no sábado, 14, ou domingo, 15, e a volta no sábado, 21, ou domingo, 22. Por terem as melhores campanhas somando primeira fase e mata-mata, Barra e Chapecoense jogam o jogo de volta em casa.

Brusque e Chapecoense se enfrentaram na primeira rodada da primeira fase, na Arena Condá, e empataram por 1 a 1.

Semifinais do Campeonato Catarinense

Sábado, 14, ou domingo, 15 (ida)

Brusque x Chapecoense (Arena Simon)

Camboriú x Barra (Orlando Scarpelli)

Sábado, 21, ou domingo, 22 (volta)

Chapecoense x Brusque (Arena Condá)

Barra x Camboriú (Arena Barra FC)

Taça Acesc 70 Anos

Os times derrotados nas quartas de final seguem na disputa do Catarinense. Eles vão jogar a Taça Acesc 70 Anos, que vale uma vaga na Copa do Brasil ao campeão.

Saiba em primeira mão tudo o que acontece com o Bruscão no canal de WhatsApp para torcedores Toque aqui e entre

Nesta primeira fase eliminatória, o Criciúma enfrenta o Concórdia, enquanto o Avaí pega o Santa Catarina.

As equipes vão jogar partidas de ida e volta para decidir quem avança à próxima fase. Posteriormente, os vencedores encaram os derrotados nas semifinais do campeonato.

Semifinais da Taça Acesc

Sábado, 14, ou domingo, 15 (ida)

Concórdia x Criciúma (Domingos Machado de Lima)

Avaí x Santa Catarina (Ressacada)

Sábado, 21, ou domingo, 22 (volta)

Criciúma x Concórdia (Heriberto Hülse)

Santa Catarina x Avaí (Alfredo João Krieck)