Confira os duelos de semifinais do Campeonato Catarinense 2026
Jogos de ida acontecem no próximo fim de semana
As semifinais do Campeonato Catarinense 2026 estão definidas. O Brusque vai enfrentar a Chapecoense, enquanto o Barra encara o Camboriú.
No sábado, 7, o Brusque derrotou o Concórdia nos pênaltis por 5 a 4, após 1 a 1 no tempo normal, na Arena Simon (a partida de ida terminou empatada em 0 a 0). Já o Barra superou o Santa Catarina por 1 a 0, em Rio do Sul (a ida havia sido 1 a 1).
Já neste domingo, 8, o Camboriú bateu o Avaí por 1 a 0 e depois por 4 a 3 nos pênaltis na Ressacada, após ter perdido no Orlando Scarpelli na ida por 2 a 1. Já a Chapecoense, que havia vencido no Heriberto Hülse por 2 a 1, se classificou após um empate em 0 a 0 diante do Criciúma na Arena Condá.
Os jogos de ida acontecem no sábado, 14, ou domingo, 15, e a volta no sábado, 21, ou domingo, 22. Por terem as melhores campanhas somando primeira fase e mata-mata, Barra e Chapecoense jogam o jogo de volta em casa.
Brusque e Chapecoense se enfrentaram na primeira rodada da primeira fase, na Arena Condá, e empataram por 1 a 1.
Semifinais do Campeonato Catarinense
Sábado, 14, ou domingo, 15 (ida)
Brusque x Chapecoense (Arena Simon)
Camboriú x Barra (Orlando Scarpelli)
Sábado, 21, ou domingo, 22 (volta)
Chapecoense x Brusque (Arena Condá)
Barra x Camboriú (Arena Barra FC)
Taça Acesc 70 Anos
Os times derrotados nas quartas de final seguem na disputa do Catarinense. Eles vão jogar a Taça Acesc 70 Anos, que vale uma vaga na Copa do Brasil ao campeão.
Nesta primeira fase eliminatória, o Criciúma enfrenta o Concórdia, enquanto o Avaí pega o Santa Catarina.
As equipes vão jogar partidas de ida e volta para decidir quem avança à próxima fase. Posteriormente, os vencedores encaram os derrotados nas semifinais do campeonato.
Semifinais da Taça Acesc
Sábado, 14, ou domingo, 15 (ida)
Concórdia x Criciúma (Domingos Machado de Lima)
Avaí x Santa Catarina (Ressacada)
Sábado, 21, ou domingo, 22 (volta)
Criciúma x Concórdia (Heriberto Hülse)
Santa Catarina x Avaí (Alfredo João Krieck)