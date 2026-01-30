Conheça a Geral do Vale, torcida organizada do Carlos Renaux que está mudando o clima do estádio

Torcida é formada por cerca de 30 integrantes | Foto: Arquivo pessoal

Os jogos do Carlos Renaux estão com um clima diferente nos últimos tempos. A presença da torcida organizada Geral do Vale nos jogos do Campeonato Catarinense, com seus instrumentos musicais e empolgação durante os 90 minutos, mudou a atmosfera das partidas, que antes eram mais silenciosas

A Geral do Vale surgiu em 11 de julho de 2022 com a iniciativa de Flávio Chezini e outros dois amigos. Do grupo original, apenas Flávio permanece. Ele tem 43 anos e é morador de Guabiruba há cinco anos. Por muito tempo, participou das torcidas organizadas Alma Castelhana e Geral, do Grêmio. Ele é originalmente de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre.

“Em 2022, o Carlos Renaux estava nas fases finais da Série B do Catarinense. Eu estive presente em três jogos por convite de um amigo, criei algumas músicas e acabei me apaixonando pelas cores do clube”.

Atualmente, a torcida organizada tem cerca de 30 integrantes, que fazem suas vozes serem ouvidas em todas as partidas na Arena Simon.

Flávio conta que, nesses mais de dois anos, se passaram várias pessoas, vindas através de amizades próximas, convites e por iniciativa própria, por gostar do clube e querer fazer parte da organizada.

“Cantar os 90 minutos sem parar”

A ideologia da torcida é cantar os 90 minutos sem parar e isso se percebe nos jogos na Arena Simon .”Venho trabalhando muito para a consolidação da torcida. Estamos recebendo muitos elogios por isso e sabemos sim que estamos ajudando o time dentro de campo a conquistar os objetivos”.

Geral do Vale comemorou título da Série B do Catarinense com o elenco em 2025 | Foto: Arquivo pessoal

Flávio conta que, assim como ele, alguns outros integrantes da torcida organizada são de outros estados, que, mesmo não tendo uma ligação familiar com a história centenária do Carlos Renaux, escolheram o Vovô para representar sua paixão pelo futebol.

O que os move é a paixão pelo futebol é a paixão em torcer, cantar, apoiar e ajudar o clube a ser campeão.

“É um orgulho ter na cidade dois times com grandes histórias e conquistas e ambos atualmente na elite de Santa Catarina. Quem gosta de futebol, que vá ao estádio, leve as crianças. Vamos formar torcedores, ajudar o time da cidade de onde mora. Tenham orgulho, pois Brusque é considerado interior e mesmo assim tem dois times com grandes histórias. Isso é muito orgulho para os amantes do futebol. Nosso sentimento é a paixão pelo futebol e pelas arquibancadas”.