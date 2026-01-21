Destaque do Brusque, Biel deve deixar clube depois do Catarinense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O meia Biel, destaque do Brusque neste início de temporada, tem acerto encaminhado com o Sport, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Formado no Coritiba, Biel, de 23 anos, chegou ao Brusque em 2025. Ele ainda teve passagens por Novorizontino e Paysandu. O acordo financeiro entre os clubes já está apalavrado.

Até hoje, Biel disputou 39 partidas com a camisa quadricolor e marcou três gols. No Catarinense 2026, em quatro jogos, ele já tem um gol e uma assistência.

A informação da negociação foi divulgada inicialmente por João Victor Amorim, da Rádio Jornal, de Recife, e confirmada pela reportagem de O Município.

Com Biel provavelmente em campo, o Brusque joga pela quinta rodada do Catarinense 2026 nesta quarta-feira, 21, diante do Santa Catarina. O jogo na Arena Simon inicia às 20h.