Do Rio Grande do Norte a Brusque: Arouca faz gol marcante e vive semana decisiva pelo Carlos Renaux

Arouca (centro) celebra o gol da vitória do Renaux sobre o JEC | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Arouca vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória no futebol catarinense. Aos 21 anos, o lateral-direito do Carlos Renaux foi decisivo na vitória sobre o Joinville ao marcar um gol fundamental na luta contra o rebaixamento no Campeonato Catarinense 2026. Foi a primeira vitória do Vovô na elite estadual em mais de 40 anos.

Natural de João Câmara, no interior do Rio Grande do Norte, Arouca iniciou sua caminhada no futebol por meio de projetos sociais em sua cidade natal.

Ainda adolescente, passou pelo Globo FC, onde se destacou em uma competição regional e chamou a atenção do Carlos Renaux, que o levou para Brusque quando ele tinha apenas 18 anos. Desde então, o clube catarinense se tornou sua casa no futebol profissional.

A adaptação, no entanto, não foi simples. A distância de cerca de 3,5 mil quilômetros entre o Rio Grande do Norte e Santa Catarina impôs desafios pessoais importantes. Muito ligado à família e à mãe, Arouca precisou aprender a lidar com a saudade e com uma rotina completamente diferente.

O frio também foi um grande obstáculo para o atleta, acostumado com as altas temperaturas do Nordeste. “Foi um choque no começo, principalmente pela distância da minha família e pelo frio, mas hoje me sinto em casa em Brusque”, afirmou.

Arouca fez quatro jogos no Estadual, três como titular | Foto: Luiz Vieira

No fim de seu último contrato, uma lesão interrompeu sua sequência e trouxe incertezas. A situação acabou ativando uma cláusula contratual que garantiu mais um ano no clube. Recuperado, o jogador voltou mais forte, reconquistou espaço e hoje é titular do Carlos Renaux na temporada 2026, vivendo uma fase de afirmação dentro de campo.

No próximo domingo, 25, o Renaux tenta escapar do quadrangular do rebaixamento. Na rodada final da primeira fase do Catarinense, o Vovô recebe o Marcílio Dias, às 18h.