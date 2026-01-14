Em duelo de invictos, Brusque e Figueirense se enfrentam pela terceira rodada do Catarinense

Quadricolor faz segundo jogo consecutivo na Arena Simon | Foto: Daniel Falchinelli/Brusque FC

Brusque e Figueirense fazem nesta quarta-feira, 14, um duelo de invictos pela terceira rodada do Campeonato Catarinense 2026 na Arena Simon. A bola rola às 21h30.

Até hoje, as equipes se enfrentaram 76 vezes, com 34 vitórias do Figueirense, 22 do Brusque e 20 empates. No último duelo, pela Série C, em 2025, o Alvinegro venceu por 2 a 0, fora de casa.

Projeção de jogo duro

Após empatar fora de casa contra a Chapecoense na estreia, o Brusque venceu o clássico contra o Carlos Renaux por 1 a 0 na segunda rodada do Estadual. Com quatro pontos, o Quadricolor divide a liderança do grupo A com Camboriú e Concórdia.

O meio-campista Biel projetou o duelo, destacando a força do rival. “Será um jogo difícil. O Figueirense vive um bom momento, mas, jogando dentro de casa e com o apoio do nosso torcedor, temos todas as condições de fazer um grande jogo e sair de campo com um resultado positivo”.

Em relação ao duelo contra o Renaux, o técnico Higo Magalhães não poderá contar com o zagueiro Alisson Cassiano, que foi expulso. João Prado, que deve iniciar no banco, é o único pendurado. Já Mateus Pivô, que foi substituído ainda no primeiro tempo no último jogo, não sofreu nenhuma lesão mais grave, segundo informado pelo treinador da coletiva pós-jogo. Caso ele não possa jogar, Medeiros, que fez o gol da vitória no clássico, deve iniciar entre os titulares.

“É um jogo diferente (em relação ao clássico contra o Renaux). É um jogo que o Figueirense veio muito bem na competição. É uma grande equipe, tem feito um grande trabalho. O Waguinho (Dias, treinador) é um cara experiente, já passou por aqui. É um cara que é respeitado por todo mundo. É um grande profissional. Está à frente de uma grande equipe. Nesse momento, o que precisamos é colocar um “tijolinho” por vez”.

O Quadricolor deve ir a campo com: Nogueira; Medeiros (Mateus Pivô), Ryan Santos, Rafael Milhorim, Raimar; Alex Paulino, Gazão, Biel, João Pedro; Clinton, Olávio.

Figueira tem melhor início de Catarinense em sete anos

Pela primeira vez em sete anos, o Figueirense iniciou o Campeonato Catarinense com duas vitórias. O Furacão fez 3 a 2 no Joinville fora de casa e, na segunda rodada, derrotou o Marcílio Dias por 1 a 0 no Orlando Scarpelli.

Ex-treinador do Brusque, o técnico Waguinho Dias deixou em aberto a possibilidade de poupar alguns titulares para o jogo em Brusque. No próximo domingo, 18, o Furacão enfrenta o arquirrival Avaí, em casa. O lateral-esquerdo Arthur Henrique, que teve lesão no joelho confirmada, está fora. O meia Jorginho não viajou, poupado.

“Vou analisar como vai ser a reapresentação, se tem mais atletas que, de repente, em um campo sintético, podem sentir algo. Tem atletas que estão loucos de vontade de entrar e estão chateados (por não jogar)”, disse o comandante alvinegro.

Goleiro do Figueirense, Igo Gabriel ressaltou a dificuldade do duelo e da sequência de jogos em poucos dias. “A gente já comentou no vestiário após essa vitória contra o Marcílio que era foco no Brusque, até pelo pouco tempo que a gente vai ter de preparação. Então é foco máximo na recuperação, na nossa evolução também, claro. É mais um confronto complicado que temos que ter atenção total e confiança”.

O Figueirense deve iniciar o jogo com: Igo Gabriel; Ezequiel, Douglas Bacelar (Felipe Santiago), Anderson Conceição, Wesley Costa; Flávio (Jean Mangabeira), Rafael Potiguar, Raynan; Silvinho (Reifit), Felipe Augusto (Kayke), Igor Bolt.

Arbitragem

Rodrigo D’Alonso Ferreira apita o jogo, auxiliado por Diogo Berndt e Hector Andrew Lisboa Jacques. Maicon Ramos da Silva é o quarto árbitro. A equipe do VAR é composta por Heber Roberto Lopes e Adriano Roberto de Souza.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 60 (cadeira), R$ 30 (coberta) e R$ 20 (descoberta e visitante). Crianças até 12 anos de idade não pagam ingresso na arquibancada descoberta. Crianças pagam meia nos setores Cadeira, Coberta e Visitante. Adolescentes de 13 anos em diante pagam meia-entrada. Os ingressos estão à venda no site da Ingressos de Vantagem até quatro horas antes do jogo e na Bruscão Mania até o início da partida.

Transmissão

Brusque e Figueirense terá transmissão exclusiva da NSC TV e no Globoplay.

