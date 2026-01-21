Em duelo de invictos, Brusque sai na frente, mas cede empate para Santa Catarina

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

A sequência de vitórias do Brusque foi interrompida nesta quarta-feira, 21. Após três triunfos em sequência, o Quadricolor empatou em 1 a 1 com o Santa Catarina em duelo de invictos pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense 2026. Biel, de pênalti, abriu o placar, e Brener empatou.

Com 11 pontos, o Brusque lidera o grupo A, enquanto o Santa Catarina, com nove, é o primeiro do grupo B. As duas equipes, porém, podem perder o posto até o fim da rodada.

Santa começa melhor

O Brusque iniciou o jogo com duas mudanças na equipe. Gazão, suspenso, e Clinton, poupado, deram lugares a João Prado e JP Martins, titulares pela primeira vez com a camisa quadricolor. No Santa Catarina, Bruninho e Clebinho, que voltaram de suspensão, retomaram seus postos no time titular, nas vagas de Beto e Renan Nunes.

A primeira etapa foi aberta, com o Santa Catarina tendo mais a posse de bola (54%) e a presença de ataque e também maior número de finalizações (seis a três), principalmente em chutes de média distância.

João Pedro, aos 4, para o Brusque, e Bruninho, aos 8, para o Santa Catarina criaram as primeiras chances em chutes de fora, sem muito perigo. A pressão na bola da Águia do Vale incomodou o Quadricolor no primeiro tempo e, apesar de não ceder muitas chances, o time da casa mais se defendeu do que atacou na primeira meia hora do jogo.

Na velocidade, em algumas ocasiões, o Brusque encontrava saídas. Aos 25, Luizão recebeu nas costas da defesa e finalizou duas vezes, mas ele estava impedido. Aos 29, o Santa conseguiu o primeiro chute na direção do gol. Clebinho ficou com a bola com espaço na entrada da área e chutou forte, mas Nogueira segurou firme. Três minutos depois, após bate-rebate na área, Alex Gonçalves ficou com o rebote e arriscou de fora, exigindo defesa difícil do goleiro quadricolor.

Brusque aproveita falha e sai na frente

Apesar da postura ofensiva do Santa Catarina, o Brusque conseguiu encontrar falhas do time rival para machucar. Aos 36, após Medeiros se esforçar para evitar a saída da bola, JP Martins recebeu e cruzou para Luizão, que apareceu na pequena área para cabecear e acertou a trave.

Logo depois, Medeiros, que já substitui o lesionado Pivô, saiu machucado para a entrada de Alex Paulino, improvisado. O Santa também foi obrigado a mudar, com Zé Leandro dando lugar ao Kauê.

Aos 41, em outra desatenção da defesa do Santa, o Brusque não perdoou. Após saída atrapalhada de Clebinho, JP Martins invadiu a área e foi travado por Kauê. Na sequência, porém, a bola rebateu na mão de um jogador da Águia do Vale e o árbitro marcou pênalti. O capitão Biel, que tem saída encaminhada para depois do Catarinense, foi para a bola e bateu no canto direito para fazer 1 a 0.

Biel (8) marcou de pênalti o seu segundo gol no Estadual | Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Santa busca empate

Os dois times voltaram para o segundo tempo com mudanças. João Prado, amarelado, deu lugar a Clinton no Brusque, enquanto Brener entrou na vaga de Galdino no Santa Catarina.

A iniciativa do jogo na segunda etapa foi do Santa Catarina, principalmente pelo lado direito com Juninho, enquanto o Brusque começou se fechando para tentar aproveitar jogadas de velocidade.

Aos 8, após cruzamento de Juninho, Coruja recebeu na quina da área, limpou para o pé direito e bateu forte, mas por cima. A resposta do Bruscão veio aos 10. Clinton recebeu na área após cobrança de lateral de Raimar, driblou os marcadores e, sem muito ângulo, finalizou, em cima de Marcos. Esta foi a única finalização do Quadricolor até os 39 da segunda etapa.

Mesmo com a presença maior no ataque, o Santa Catarina não tinha muitas oportunidades claras e o Brusque se defendia com eficiência. Aos 28, após cruzamento de Juninho, a defesa cortou parcialmente e Brener chutou no rebote, em cima do goleiro.

Aos 32, o treinador Betinho queimou sua última alteração e, segundos depois, o time conseguiu o gol, em jogada envolvendo jogadores que vieram do banco. Piauí recebeu com espaço pela esquerda, arriscou chute forte e parou em Nogueira. A bola, porém, ficou viva na área e Brener apareceu para encher o pé e empatar em Brusque.

Após o empate, as ações se equilibraram, com o Brusque tomando mais a iniciativa. Aos 39, Alex Paulino arriscou de longe e parou em defesa segura de Marcos.

Aos 46, a bola balançou a rede do Brusque, mas o gol foi anulado por impedimento. Após chute de Clebinho, Nogueira espalmou e Bruninho apareceu para finalizar. Quase em cima da linha, porém, a bola desviou em Pablo, que estava em posição irregular. No fim, a igualdade prevaleceu, e a invencibilidade das duas equipes se manteve.

Sequência

Os jogos da última rodada da primeira fase estão todos marcados para o próximo domingo, 25, às 18h. O Brusque joga no Heriberto Hülse diante do Criciúma, enquanto o Santa Catarina recebe o Avaí, no Alfredo João Krieck, em Rio do Sul.

Brusque 1×1 Santa Catarina

Brusque: Nogueira; Medeiros (Alex Paulino, min. 39/1ºt), Alisson Cassiano, Milhorim, Ryan Santos, Raimar; Bernardo, Biel, João Prado (Clinton, intervalo); JP Martins (João Pedro, min. 18/2ºt), Luizão (Olávio, min. 18/2ºt). Técnico: Higo Magalhães

Santa Catarina: Marcos; Juninho, Adriel, Zé Leandro (Kauê, min. 38/1ºt), Coruja; Galdino (Brener, intervalo), Clebinho, Mendes (Pablo, min. 32/2ºt); Bruninho, Alex Gonçalves (Gui Nascimento, min. 22/2ºt), Renan Henrique (Piauí, min. 22/2ºt). Técnico: Betinho

Gols: 1-0, min. 44/1ºt, Biel (pênalti). 1-1, min. 33/2ºt, Brener

Amarelos: João Prado, Alex Paulino, Raimar (BRU); Zé Leandro, Brener, Piauí (SAN)

Arbitragem: William Machado Steffen, auxiliado por Laizi Silva e Felipe Aderaldo da Conceição. Equipe do VAR com Heber Roberto Lopes e Tiago Soares dos Santos

Público: 2.262 torcedores

Renda: R$ 44.155