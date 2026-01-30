Estão à venda os ingressos para Carlos Renaux x Figueirense

Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Estão disponíveis os ingressos para o jogo entre Carlos Renaux e Figueirense, que abre a disputa do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Catarinense 2026.

O confronto ocorre na segunda-feira, 2, na Arena Simon, com início marcado para as 19h.

As vendas online estão abertas no site da Ingresso Nacional, com preço único de R$ 20, incluindo direito à meia-entrada. Crianças de até 12 anos completos não pagam.

Para quem preferir a compra presencial, os ingressos também podem ser adquiridos no Royale Coffee Beer, ponto de venda localizado em frente ao estádio.