Ex-atacante do Brusque, Olavio é anunciado por clube da Albânia

Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O ex-atacante do Brusque, Olavio, foi anunciado como novo jogador do FK Bylis, clube da Albânia. O atleta havia rescindido contrato com o Brusque em comum acordo na última terça-feira, 3, conforme apurado, em primeira mão, pelo jornal O Município.

O anúncio da contratação pelo FK Bylis foi feito nas redes sociais. “Com a sua experiência e instinto, espera-se que seja um ponto-chave no ataque da nossa equipe”, diz a publicação.

No Brusque, Olavio teve duas passagens. Na primeira, entre 2023 e 2024, disputou 73 partidas e marcou 17 gols. Após deixar o clube, atuou por duas equipes da China.

Em 2025, retornou ao Brusque. Na segunda passagem, entrou em campo em 17 jogos e marcou um gol.

Já em 2026, foi titular nas duas primeiras partidas do ano, mas perdeu espaço posteriormente, sendo substituído por Luizão na equipe principal.