FCF define horários dos últimos jogos de Brusque e Carlos Renaux na primeira fase do Catarinense
Primeira fase do Estadual se encerra no próximo dia 25
Brusque e Carlos Renaux conheceram os horários das últimas duas rodadas da primeira fase do Campeonato Catarinense 2026, que se encerra no próximo dia 25.
Na quinta rodada, Brusque e Carlos Renaux entram em campo na quarta-feira, 21. O Vovô enfrenta o JEC, na Arena Joinville, às 19h, enquanto o Quadricolor recebe o Santa Catarina na Arena Simon, às 20h.
Já a última rodada da primeira fase terá todos os jogos no mesmo horário no domingo, 25. O Brusque joga no Heriberto Hülse diante do Criciúma, enquanto o Carlos Renaux recebe o Marcílio Dias, às 18h.
Jogos restantes do Brusque na primeira fase do Catarinense
- Quarta-feira, 14 – Brusque x Figueirense (21h30)
- Sábado, 17 – Barra x Brusque (19h30)
- Quarta-feira, 21 – Brusque x Santa Catarina (20h)
- Domingo, 25 – Criciúma x Brusque (18h)
Jogos restantes do Carlos Renaux na primeira fase do Catarinense
- Quarta-feira, 14 – Avaí x Carlos Renaux (21h30)
- Sábado, 17 – Carlos Renaux x Camboriú (18h)
- Quarta-feira, 21 – Joinville x Carlos Renaux (19h)
- Domingo, 25 – Carlos Renaux x Marcílio Dias (18h)
Na primeira fase do Catarinense, as equipes do grupo A enfrentam as do grupo B e vice-versa. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento, onde três equipes serão rebaixadas.
Após duas rodadas, o Brusque divide a liderança do grupo A, com quatro pontos, ao lado de Camboriú e Concórdia. Já o Carlos Renaux é o lanterna do grupo B, ainda zerado.
Brusque e Carlos Renaux voltam atuar nesta quarta-feira, 14, às 21h30. O Quadricolor recebe o Figueirense, enquanto o Vovô enfrenta o Avaí, em Florianópolis.