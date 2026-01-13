Flamengo jogou pela primeira vez em Santa Catarina há 74 anos, contra o Carlos Renaux

Equipes de Carlos Renaux e Flamengo em 1952 | Foto: Acervo Particular Érico Zendron

No dia 13 de janeiro de 1952, o Carlos Renaux recebeu o Flamengo no estádio Augusto Bauer para um torneio amistoso, a Taça Carlos Renaux. O Rubro-negro venceu aquele duelo por 3 a 0, com gols de Esquerdinha, Gringo e Hélio.

O jogo mobilizou muitos torcedores e curiosos. Houve até uma festa de recepção ao time do Flamengo.

Festa de recepção ao time do Flamengo em Brusque | Foto: Acervo Particular Érico Zendron

O Flamengo, comandado por Flávio Costa, atuou naquele jogo com: Garcia, Biguá, Pavão, Bria, Dequinha, Almir, Joel, Aloísio (Maurício), Gringo (Hélio), Índio e Esquerdinha. Não há registros da escalação do Renaux.

Troféu Carlos Renaux, conquistado pelo Flamengo | Foto: Acervo Particular Érico Zendron Torcida esperando o time do Flamengo, quando veio jogar com o Carlos Renaux em 1952 | Foto: Acervo Particular Érico Zendron Torcida esperando o time do Flamengo, quando veio jogar com o Carlos Renaux em 1952 | Foto: Acervo Particular Érico Zendron Torcida esperando o time do Flamengo, quando veio jogar com o Carlos Renaux em 1952 | Foto: Acervo Particular Érico Zendron Torcida esperando o time do Flamengo, quando veio jogar com o Carlos Renaux em 1952. Na foto, Cyro Gevaerd | Foto: Acervo Particular Érico Zendron Torcida esperando o time do Flamengo, quando veio jogar com o Carlos Renaux em 1952 | Foto: Acervo Particular Érico Zendron Jogo Carlos Renaux 0x3 Flamengo, em 1952 | Foto: Acervo Família de Jota Duarte Jogo Carlos Renaux 0x3 Flamengo, em 1952 | Foto: Acervo Particular Érico Zendron

Este foi o primeiro jogo da história do Flamengo em Santa Catarina. O Vovô havia sido campeão do Catarinense dois anos antes e venceu o seu segundo e último título da história no ano seguinte.

O Rubro-negro enfrentou o Renaux apenas mais uma vez na história, em 1971, em novo amistoso no Augusto Bauer, quando venceu por 7 a 1.