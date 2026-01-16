Freguesia: Brusque defende retrospecto perfeito contra o Barra no Catarinense
Equipes voltam se enfrentar neste sábado, 17, pela quarta rodada do Catarinense
O Brusque visita neste sábado, 17, o Barra pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2026. O confronto é de retrospecto muito favorável ao Quadricolor, que venceu todos os seis jogos diante do Pescador até hoje, todos pelo Estadual.
O Barra, de Balneário Camboriú, é um jovem clube, fundado em 2013, que conseguiu uma ascensão meteórica. A equipe chegou à elite do estadual em 2022 e, no ano passado, conquistou o título do Brasileirão Série D. Portanto, em 2026, eles se enfrentarão pela primeira vez em uma competição nacional, na Série C.
Desde que chegou à primeira divisão estadual, porém, o Barra nunca se deu bem contra o Brusque. O primeiro confronto entre as equipes foi em 2022, no Augusto Bauer, e o Quadricolor venceu por 3 a 1 com gols de Fernandinho e Alex Sandro, duas vezes. Gabriel Pires anotou para o Pescador.
No ano seguinte, o Brusque acabou com o sonho de um inédito título para o Barra, tirando o rival na semifinais do Catarinense. O Quadricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Hercílio Luz, e, em casa, anotou 3 a 1.
Já o último duelo foi em 2025, também no Augusto Bauer, e o Brusque venceu por 2 a 0, com gols de Mateus Pivô e Guilherme Pira.
Barra e Brusque jogam neste sábado pela primeira vez na nova Arena Barra FC, inaugurada em janeiro do ano passado.
Relembre os confrontos entre Brusque e Barra
- Catarinense 2022, nona rodada, no Augusto Bauer: Brusque 3-1 Barra (Fernandinho e Alex Sandro (duas vezes); Gabriel Pires)
- Catarinense 2023, primeira rodada, no Augusto Bauer : Brusque 2-0 Barra (Olávio e Guilherme Queiroz)
- Catarinense 2023, semifinais, no Hercílio Luz: Barra 1-2 Brusque (Roldan; Alex Ruan e Everton Bala)
- Catarinense 2023, semifinais, no Augusto Bauer: Brusque 3-1 Barra (Alex Ruan, Guilherme Queiroz e Cleo Silva; Adilson Bahia)
- Catarinense 2024, primeira rodada, no Hercílio Luz: Barra 1-3 Brusque (Natan; Guilherme Queiroz, Dentinho e Olávio)
- Catarinense 2025, sexta rodada, no Augusto Bauer: Brusque 2-0 Barra (Pivô e Guilherme Pira)