Gêmeos de Moçambique conhecem elenco do Brusque durante intercâmbio no Brasil

Mariana Beuting/O Município

Os irmãos gêmeos Miguel e Lourenço Carimo, de 24 anos, estão realizando um intercâmbio com foco em educação e futebol em Brusque. Naturais de Maputo, em Moçambique, no continente africano, eles permanecerão cerca de 20 dias no país.

Na última quinta-feira, 22, a dupla acompanhou um treino do Brusque Futebol Clube. “Nós cruzamos o oceano para estar aqui e estamos muito felizes por realizar o sonho de conhecer Brusque e visitar essa equipe”, disse Lourenço.

Os dois visitaram todas as dependências do centro de treinamento onde o Brusque atua, incluindo academia, áreas administrativas, espaços para análise de jogos e preparação dos atletas, além de interagirem de perto com os jogadores da equipe.

“Tem sido uma experiência muito boa. Estamos aprendendo bastante e esperamos voltar a Moçambique com uma bagagem cheia para compartilhar com nossos irmãos”, afirmou Miguel.

Durante a visita, a dupla conversou com Clinton, atacante do Brusque e natural da Nigéria, também no continente africano.

“Foi um momento muito especial. Nos encontramos, demos boas risadas, aquele abraço, e reforçamos a valorização das nossas raízes. Ficamos muito felizes em ver um africano jogando no futebol brasileiro”, relatou Lourenço.

Mariana Beuting/O Município

Miguel e Lourenço exercem funções como árbitros de futebol na Associação de Futebol de Maputo e na Federação Moçambicana de Futebol, bem como prestam apoio na organização de jogos internacionais. Além disso, desenvolvem ações sociais por meio do futebol, acreditando no esporte como ferramenta de transformação de vidas.

Na primeira semana no Brasil, os gêmeos ficaram hospedados em Balneário Camboriú, onde conheceram pontos turísticos, como as praias da cidade, e estiveram com amigos. Durante a estadia, eles também participaram de um podcast brasileiro.

Ainda na primeira semana, a dupla visitou a sede da Federação Catarinense de Futebol, em Balneário Camboriú, com o objetivo de fortalecer o diálogo e possíveis parcerias entre o futebol brasileiro e o moçambicano.

“Esse momento representou uma rica troca de experiências, conhecimentos e boas práticas, reafirmando o poder do esporte como instrumento de cooperação, inclusão e desenvolvimento entre nações”, destacaram.

Arquivo pessoal

Além disso, os jovens estão colaborando com clínicas de ensino no projeto social de futebol Além das 4 Linhas, no bairro Paquetá, que também desenvolve ações esportivas com conexão internacional. Eles participam de treinos diários com crianças, colocando em prática os conhecimentos adquiridos e ampliando a experiência sobre as técnicas esportivas utilizadas no Brasil.

Os gêmeos ainda têm uma semana de estadia no país e pretendem seguir estreitando laços com o futebol brasileiro. “Agradecemos a todo o povo brasileiro que tem nos apoiado desde a nossa chegada e à equipe do Brusque por abrir as portas para nós”, finalizou Miguel.