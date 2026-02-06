Ídolo da torcida, goleiro Nogueira completa 150 jogos pelo Brusque: “acredito no projeto”

Mariana Beuting/O Município

O goleiro do Brusque, Matheus Nogueira, completará 150 jogos com a camisa quadricolor na partida deste sábado, 7. Ele chegou ao clube em 2022 e estreou justamente na final da Recopa Catarinense, contra o Marcílio Dias, no dia 11 de janeiro de 2023. Na ocasião, o Brusque venceu por 1 a 0 e conquistou o título.

Natural de Taboão da Serra, em São Paulo, Matheus Nogueira, de 39 anos, acumula passagens por Ferroviária, Água Santa, Maringá, Santo André e, por último, Londrina, antes de chegar à equipe catarinense.

O goleiro conta que em 2022, quando deixou o Londrina, o objetivo era seguir atuando por um clube da Série B. No entanto, até então, não havia recebido propostas que o agradassem.

Em um determinado dia, enquanto orava à beira do mar, o atleta conta que deixou a decisão nas mãos de Deus e que atenderia a ligação que viesse como um sinal. “Naquele exato momento, meu telefone tocou e era a família Rezini. Fizemos o acordo ali, em três minutos, algo que já vínhamos conversando durante um tempo e não dava certo, e ali eu sabia que era para vir pra cá”, disse Nogueira.

O jogador chegou a Brusque sozinho e passou cerca de um mês na cidade, período em que fez sua estreia pelo clube. Posteriormente, trouxe a esposa, com quem é casado há 13 anos, e os dois filhos para morarem na cidade. “Minha família é feliz aqui em Brusque”, compartilhou.

Matheus afirma que, ao longo dos três anos defendendo o Bruscão, recebeu diversas propostas para atuar em outros clubes, tanto diretamente quanto por meio da diretoria do time, que repassou os contatos. “Sempre opto por ficar porque gosto e acredito no projeto, acredito em tudo que o Brusque está construindo. O Brusque faz eu ter calor no coração para buscar melhorar sempre”, afirma.

"Relação com a torcida é maravilhosa"

Atualmente, Nogueira é o atleta mais velho do elenco e visto por muitos companheiros como um "pai" dentro do grupo. Ele conta que leva o apelido na brincadeira e destaca que a idade é apenas um número, não interferindo na convivência com os colegas.

“Quando estamos juntos, não tem diferença. O que eu tento é ajudá-los por tudo o que já vivi, tento tranquilizar eles e acho que esse é o papel da experiência dentro de campo”, relatou o goleiro.

“A minha relação com a torcida também é maravilhosa, eu só tenho a agradecer a todos que acompanham no estádio, me procuram nas redes sociais, que vêm nos treinos. Já passamos muitas coisas juntos, acessos, títulos, prêmios individuais, por isso busco estar sempre com eles”, disse Nogueira sobre o relacionamento com os torcedores.

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O goleiro afirma que se sente muito bem física e tecnicamente. Durante toda a carreira, nunca precisou passar por cirurgias e garante que não pensa em aposentadoria no momento. “Enquanto Deus continuar me dando a saúde que me dá diariamente pra eu fazer o meu melhor, eu não tenho data”, afirmou.

Momentos marcantes

Como partida de maior destaque entre os 149 jogos pelo Brusque até hoje, Nogueira citou o confronto contra o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, no dia 20 de maio de 2025. Apesar da derrota da equipe quadricolor, o goleiro realizou 12 defesas e recebeu a nota 9,9 no Sofascore, plataforma especializada em estatísticas e análises esportivas.

Objetivos

Em 2024, Matheus Nogueira foi o goleiro que mais realizou defesas na Série B do Campeonato Brasileiro, com 120 intervenções em 38 jogos. No mesmo ano, o Brusque acabou rebaixado para a Série C, divisão que disputa atualmente. Como principal sonho no clube, o atleta destaca o retorno à Série B como a primeira meta.

“Fui duas vezes vice-campeão estadual aqui também e agora quero ser campeão. Tenho certeza que a gente está muito forte mentalmente, fisicamente e tecnicamente. E depois da Série B do Brasileiro, chegar à Série A, acho que seria o ápice pra mim no Brusque”, disse o defensor.

Matheus Nogueira vai a campo neste sábado, 7, para defender o Brusque contra o Concórdia, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense. A partida acontece às 19h30, na Arena Simon.

"Quero convidar a torcida do Brusque para mais uma partida importantíssima nesse fim de semana, valendo a nossa classificação para a tão sonhada semifinal. A gente sabe que é possível sim, e com vocês a gente fica muito mais forte", disse o goleiro em mensagem direcionada à torcida quadricolor.