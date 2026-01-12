Higo Magalhães valoriza vitória do Brusque no clássico, mas admite atuação pouco inspirada

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O Brusque venceu neste domingo, 11, o Carlos Renaux por 1 a 0 no clássico local pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2026. O técnico quadricolor, Higo Magalhães, admitiu que a atuação não foi brilhante, mas valorizou a vitória conquistada, a sua primeira no comando da equipe.

"Hoje nós não tivemos esse ótimo desempenho, mas fomos bem convictos daquilo que nós pretendíamos. No primeiro tempo, não conseguimos ter a circulação, ter jogo de apoio, principalmente no corredor central. Faltou um pouco mais de mobilidade, nós estávamos fazendo uma bola mais direta, uma bola longa, então a gente teve dificuldade. Depois, no segundo tempo, a gente tentou encaixar um pouquinho mais o centro do campo. Depois, nós perdemos um jogador expulso e o jogo mudou. Tivemos que reorganizar. Mas a gente fez um jogo seguro. O Nogueira fez intervenções somente em cruzamentos, não teve uma grande defesa. Então, defensivamente, a gente foi lúcido, faltou um pouquinho mais ofensivamente", admitiu.

Pouco após a expulsão do zagueiro Alisson Cassiano, aos 8 da segunda etapa, Higo tirou os dois atacantes do time, recheando o meio-campo da equipe. Na sua avaliação, pela característica do elenco, esta foi a melhor solução perante o cenário que o jogo apresentou.

"Após a expulsão, a orientação foi ficar com a bola. Mesmo com um a menos, tentar picotar o jogo, valorizar a posse e tentar uma escapada pelo corredor, soltando os alas. Não adiantava eu tentar contra-atacar com um jogador a menos, porque íamos ceder a transição. Ficamos com a bola, retemos ela pelo centro e tentamos descarregar para ter velocidade pelo lado. Foi o que nós pensamos", detalhou.

Higo também destacou a postura do Renaux no duelo. "Em clássico, você compete muito. Clássico se ganha. É lógico, todo mundo quer um nível de performance muito alto. Talvez eles não encararam o jogo contra o adversário passado da mesma forma que eles encararam hoje. Porque, no clássico, se iguala muito".

Presença da torcida

Esta foi a primeira experiência de Higo diante do torcedor e quase 3,5 mil pessoas compareceram ao estádio, a maioria apoiando o Brusque. O treinador agradeceu a presença do público na Arena Simon.

"Precisamos muito dessas conexões de campo e torcida. Nos dá mais energia ainda, contamos muito com eles. E essa competição, como é tiro curto, o fator casa tem que fazer muita diferença. Até porque nós talvez não vamos conseguir ganhar todos os jogos. Então hoje era importante a vitória. Mas, lógico, a gente queria conseguir um grande jogo, um nível de performance melhor".

Possibilidade de reforços

Durante a coletiva, Higo destacou a falta de opções de velocidade para o ataque, mas lembrou das dificuldades do mercado.

"Não temos condições hoje de brigar com clubes de investimento maior. Nós vamos fazer dentro daquilo que é possível. Talvez, em algum momento, ter um poder de convencimento por conhecer algum atleta por ter trabalhado anteriormente. Queremos trazer jogadores que realmente vistam a camisa e entrem em campo para poder somar".

O Brusque, que divide a liderança do grupo A, com quatro pontos, assim como Camboriú e Concórdia, volta a campo na quarta-feira, 14, diante do Figueirense, única equipe com 100% de aproveitamento na competição. O jogo acontece às 21h30, na Arena Simon.