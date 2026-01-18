Higo Magalhães vê Brusque maduro após vitória sobre o Barra, mas mantém cautela: “trabalhamos com matemática”
Técnico exalta Luizão, autor de gol decisivo
O técnico do Brusque, Higo Magalhães, evita comemorar a classificação antecipadamente, mesmo com o ótimo início de Campeonato Catarinense. Em entrevista coletiva neste sábado, 18, após a vitória do Brusque sobre o Barra, o treinador destacou a maturidade do elenco.
O Brusque venceu o time de Balneário Camboriú fora de casa, na Arena Barra FC, por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Luizão. O Brusque não sabe o que é perder no Catarinense. São três vitórias e um empate, o que garante ao quadricolor a liderança do grupo A.
Mesmo faltando duas rodadas, Higo mantém cautela quanto à classificação para as quartas de final. A definição pode acontecer ainda neste domingo, 18, se o Marcílio Dias perder para a Chapecoense e o Joinville perder ou empatar com o Santa Catarina.
“Foi um passo importante para garantir nosso primeiro objetivo, que é a classificação. Trabalhamos com matemática. Enquanto não garantimos a classificação em números, não iremos comemorar”, frisa. “Fico feliz por todo o repertório que estamos trabalhando dentro do campo”, celebra.
Luizão decisivo
O técnico explicou a opção por jogar com três zagueiros e elogiou a atuação do autor do gol Luizão. O camisa 21 do quadricolor vem ganhando espaço no time titular. Ele teve papel decisivo na vitória do Brusque sobre o Barra, garantindo a sétima vitória do quadricolor em sete jogos contra o time de Balneário Camboriú.
“O atleta respeitou o momento do companheiro e se preparou para aproveitar a oportunidade [de entrar em campo] da melhor forma possível. Para mim, não importa a idade (Luizão tem 22 anos). Caso se apresente bem e aproveite a oportunidade, terá sequência”.
Próximo desafio
Higo diz que o Brusque irá trabalhar com a mesma energia do começo da competição, independentemente da classificação matemática ou não. Ele elogia o próximo adversário, o Santa Catarina, e define como “equipe corajosa”.
“Enquanto não tivermos números concretos, não vivenciamos nada. Vamos passo a passo, com muita humildade. Só teremos euforia se conquistarmos o título em 8 de março”, ressalta o comandante.
Para o duelo contra o Santa Catarina, o técnico pede o apoio da torcida na Arena Simon. A partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense, acontece na quarta-feira, 21, às 20h.
Brusque no Catarinense 2026
1ª rodada: Chapecoense 1 x 1 Brusque
2ª rodada: Brusque 1 x 0 Carlos Renaux
3ª rodada: Brusque 2 x 1 Figueirense
4ª rodada: Barra 0 x 1 Brusque