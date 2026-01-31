Imprensa portuguesa adianta saída de Mateus Pivô do Brusque
Lateral vai para o AVS, clube que é do mesmo dono do Quadricolor
O jornal Record, de Portugal, divulgou neste sábado, 31, o acerto do lateral-direito Mateus Pivô do Brusque com o AVS.
O AVS pertence a Rubens Takano Parreira, que adquiriu no ano passado a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brusque.
Segundo o Record, Mateus Pivô vai acertar com o time português por empréstimo e já está em Portugal e vai assistir ao jogo do AVS nesta segunda-feira, 2, diante do Braga, em Vila das Aves. O time está na última colocação do Campeonato Português, com apenas cinco pontos.
Nesta sexta-feira, 30, foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) a renovação do contrato de Pivô, de 28 anos, com o Brusque. Ele substitui Diogo Spencer, que saiu do AVS e foi para o Alverca. O negócio deve ser confirmado em breve.
No Catarinense 2026, Pivô foi titular em três partidas pelo Brusque. Ele sofreu uma lesão contra o Carlos Renaux na segunda rodada e retornou na sexta, contra o Criciúma.
No último dia da janela de transferência, nesta sexta, o Brusque anunciou a contratação de dois laterais-direitos: Ítalo e Léo Ataíde.