Ingressos para Barra x Brusque, em Itajaí, estão à venda

FCF/Divulgação

O Brusque visita o Barra neste sábado, 17, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2026. O jogo na Arena Barra, em Itajaí, inicia às 19h30. Os ingressos para o duelo já estão à venda.

As entradas custam R$ 70 para o setor visitante e R$ 80 para os mandantes. A venda está aberta no site da Ingresso de Vantagens.

Em três rodadas, o Brusque soma sete pontos no campeonato e divide a liderança do grupo A com o Camboriú. Já o Barra tem três pontos, com uma vitória e duas derrotas, e está em quarto no grupo B.

As duas equipes se enfrentaram até hoje em seis oportunidades e o Brusque venceu todas. No Catarinense 2025, o Quadricolor fez 2 a 0, em casa, com gols de Pivô e Guilherme Pira.