Ingressos para Carlos Renaux x Camboriú pelo Catarinense estão à venda

Bruno da Silva/Arquivo O Município

O Carlos Renaux abriu nesta sexta-feira, 16, a venda de ingressos para o duelo contra o Camboriú no sábado, 17, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. O jogo na Arena Simon inicia às 18h.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para todos os setores. As entradas podem ser adquiridas no Royale Coffee Bar, anexo ao estádio, ou na bilheteria no dia de jogo.

Após três rodadas, o Renaux ocupa a última colocação do grupo B, ainda sem pontuar na competição. Já o Camboriú está invicto e lidera o grupo A, com sete pontos.

As duas equipes se enfrentaram na final da Série B do Catarinense do ano passado, e o Carlos Renaux levou a melhor. O jogo de ida, em Imbituba, terminou empatado em 1 a 1 e, na volta, o Vovô venceu em casa por 2 a 0, com gols de Cássio.