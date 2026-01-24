Ingressos para Carlos Renaux x Marcílio Dias estão à venda na Arena Simon

Foto: Otávio Timm/Arquivo O Município

Os ingressos para o jogo entre Carlos Renaux e Marcílio Dias, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, estão à venda na Arena Simon.

O jogo acontece no domingo, 25, às 18h, na casa do Vovô.

O Renaux entra em campo para fazer o seu papel e torcer por uma combinação de resultados para escapar do quadrangular do rebaixamento.

O Marcílio Dias, por outro lado, já está fora da fase quartas de final e vai enfrentar o temido quadrangular.

Informações sobre ingressos