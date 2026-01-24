Ingressos para Carlos Renaux x Marcílio Dias estão à venda na Arena Simon
Renaux quer fugir do quadrangular do rebaixamento e Marcílio já está na “fase temida”
Os ingressos para o jogo entre Carlos Renaux e Marcílio Dias, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, estão à venda na Arena Simon.
O jogo acontece no domingo, 25, às 18h, na casa do Vovô.
O Renaux entra em campo para fazer o seu papel e torcer por uma combinação de resultados para escapar do quadrangular do rebaixamento.
O Marcílio Dias, por outro lado, já está fora da fase quartas de final e vai enfrentar o temido quadrangular.
Informações sobre ingressos
- Local de venda físico: Royale Coffee Beer, anexo à Arena Simon
- Local de venda on-line: site Ingresso Nacional (clique aqui)
- Valores: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)