JEC x Carlos Renaux: súmula registra relato de arremesso de cimento contra goleiro

Sportynet/Reprodução

O goleiro Edson, do Carlos Renaux, relatou ao árbitro do duelo contra o JEC ter sido alvo de um pedaço de cimento proveniente da torcida mandante na Arena Joinville nesta quarta-feira, 21. O Vovô venceu por 1 a 0, com gol de Arouca, pela quinta rodada do Catarinense 2026.

O ocorrido foi relatado em súmula pelo árbitro Fernando Henrique de Medeiros Miranda. "Informo que aos 24 minutos do segundo tempo o goleiro da equipe do Carlos Renaux entregou a mim um pequeno pedaço de cimento. Segundo o goleiro, foi arremessado contra ele pela torcida mandante que se encontrava atrás da meta que o mesmo defendia. Informo que não vi o objeto sendo arremessado, tampouco que tivesse acertado algum atleta".

O gol que seria o da vitória do Carlos Renaux saiu oito minutos antes do ocorrido. Com a derrota, o JEC ficou muito perto da disputa do quadrangular do rebaixamento. O Coelho, terceiro maior campeão estadual da história, só tem um ponto conquistado no campeonato até agora.

Já o Renaux subiu aos quatro pontos e ainda sonha com escapar do quadrangular do rebaixamento. Na rodada final, o Vovô recebe o Marcílio Dias no domingo, 25, às 18h, na Arena Simon.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre