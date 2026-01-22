Foto: SportyNet/Reprodução

O atacante Tinoco, do Carlos Renaux, deu um tapa no cartão do juiz após ser expulso no final do jogo contra o Joinville nesta quarta-feira, 21. Ao receber o segundo amarelo, ele atingiu o cartão que estava na mão do árbitro, que caiu no chão.

Na sequência, o juiz pegou o cartão do chão e encerrou o jogo. O Carlos Renaux venceu o JEC por 1 a 0 na Arena Joinville. O Vovô chega à primeira vitória no Campeonato Catarinense 2026 e ainda sonha em fugir do quadrangular do rebaixamento.

“Em um ato de total desrespeito, deu um tapa no cartão amarelo que estava em minha mão, fazendo com que o cartão caísse no gramado”, anotou o juiz na súmula.

“Imediatamente após a finalização [do jogo], o atleta invadiu o campo, veio em minha direção e, após ser orientado a não vir, proferiu as seguintes palavras a mim: "Vais fazer o que? Vocês só fazem merda, quer aparecer, merda". Posterior a isso, o atleta foi retirado pelo seu treinador”, complementou.

Assista ao vídeo