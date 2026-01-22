Jogos da rodada final da primeira fase do Catarinense não terão VAR; entenda

FCF/Divulgação

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou na tarde desta quinta-feira, 22, os horários da sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense Fort Atacadista 2026.

Todas as seis partidas estão marcadas para domingo, 25, às 18h.

Excepcionalmente nesta rodada, o uso do sistema de árbitro de vídeo (VAR) não será aplicado.

Segundo a FCF, o equipamento não tem atualmente capacidade de acompanhar todos os confrontos simultaneamente.

O artigo 149 do Regulamento Geral das Competições da Federação prevê que “O uso de Árbitros de Vídeo (AV) deverá ocorrer a partir do momento em que a Comissão de Arbitragem da FCF apresente condições técnicas e materiais, o que poderá se dar no curso de qualquer das competições que coordena, independente da fase”.

Os jogos da última rodada da primeira fase serão:

Figueirense x Camboriú

Criciúma x Brusque

Santa Catarina x Avaí

Chapecoense x Joinville

Carlos Renaux x Marcílio Dias

Barra FC x Concórdia

A rodada definirá os times classificados para a fase seguinte do estadual, com atenção especial à performance de clubes na luta pela liderança e pelas vagas restantes.