Mateus Pivô, ex-Brusque, é anunciado oficialmente por time português

AVS SAD/Divulgação

O lateral-direito Mateus Pivô, que estava no Brusque, foi anunciado oficialmente pelo AVS, de Portugal, nesta segunda-feira, 2, último dia da janela de transferências europeia.

O AVS pertence a Rubens Takano Parreira, que adquiriu no ano passado a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brusque.

O time está na última colocação do Campeonato Português, com apenas cinco pontos em 19 jogos. No Catarinense 2026, Mateus Pivô foi titular em três partidas pelo Brusque. Ele sofreu uma lesão contra o Carlos Renaux na segunda rodada e retornou na sexta, contra o Criciúma.

Primeira experiência na Europa

Pivô vai jogar pela primeira vez fora do Brasil. Ele chega ao AVS para substituir Diego Spencer, que trocou a equipe de Vila das Aves pelo Alverca, também da primeira divisão de Portugal.

"As expectativas são boas, vou dar o meu melhor pelo time e espero fazer uma boa competição. É um clube bom, uma estrutura boa, vim para jogar na Primeira Liga e com o objetivo de ser um jogador para ajudar. Tenho velocidade, força. Gosto de chegar na linha de fundo, dar assistências, marcar gols e ajudar a equipe”, disse.

Foto: AVS SAD/Divulgação

A notícia do interesse do time português foi acolhida com entusiasmo por Pivô e sua família. “A primeira reação foi ligar para a minha esposa, ela ficou muito feliz. Liguei também para a minha mãe para dar essa notícia. É uma experiência única na minha carreira. O clube está trazendo novos jogadores, o grupo vai unir-se mais ainda para conquistar os objetivos do clube".

Contrato

De acordo com o Brusque, o empréstimo prevê a permanecia de Pivô no AVS até junho de 2026, quando se encerra a temporada europeia.