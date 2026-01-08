Na estreia do novo gramado, Carlos Renaux perde para desmantelado Concórdia pelo Catarinense

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Na estreia do novo gramado da Arena Simon, o Carlos Renaux, que voltou à elite estadual após mais de quatro décadas, perdeu por 1 a 0 diante do Concórdia no encerramento da primeira rodada do Campeonato Catarinense 2026 na noite desta quinta-feira, 8. William fez o gol do jogo em Brusque. No total, 538 torcedores compareceram ao estádio.

O Concórdia, por problemas burocráticos, não conseguiu inscrever a maioria de seus reforços e só teve três jogadores no banco de reservas, sendo um goleiro. O treinador Henrique Barcellos fez duas alterações na partida.

Concórdia aproveita falha e sai na frente



Em relação à escalação prevista, o técnico Diego Corrêa não pode contar com Guilherme Silva e Victor Carré, que não foram inscritos a tempo da estreia.





A primeira chance do jogo foi do Concórdia. Aos 6, Vinicius pegou o rebote de cobrança de escanteio e arriscou de fora, com desvio, à direita do gol.

Depois desse susto, porém, o jogo se estabilizou para o Renaux. A equipe demorou para criar oportunidades, mas passou a ter domínio da posse e presença no ataque. O Vovô, montado no esquema 4-3-3, atacava principalmente pela esquerda, porém com dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Concórdia, que, desde o início, esteve bem recuado.

A primeira chance clara veio aos 21. Após cruzamento de Arouca da direita, Jefferson Tavares apareceu na primeira trave e desviou de primeira, muito perto do gol. Parte da torcida chegou a comemorar. Depois disso, o volume de oportunidades aumentou.

Aos 23, após cobrança ensaiada de escanteio, Arouca arriscou de fora da área, sobre o gol. No minuto seguinte, MT recebeu com espaço da entrada da área e acertou bonito chute, mas Gregory espalmou.

No total, 538 torcedores compareceram ao jogo | Foto: Bruno da Silva/O Município

O Renaux parecia mais perto do gol, mas uma falha individual acabou sendo decisiva. Aos 32, aproveitando uma saída de bola errada de Gabriel, Denner puxou o contra-ataque pelo meio e abriu para Yuri, que cruzou para o meio da área. Denner não alcançou, mas William apareceu na segunda trave livre e, com calma, fez 1 a 0.



Interrupção e chances perigosas antes do intervalo



Pouco depois, o jogo ficou paralisado por mais de cinco minutos por conta de um drone que sobrevoou o gramado. Na retomada, o ritmo diminuiu, mas, na reta final da etapa inicial, o Renaux conseguiu voltar a assustar. Diego Corrêa trocou Cássio de lado, da direita para a esquerda, e o Vovô ficou perto de empatar.





Aos 44, após boa combinação pela esquerda, Gerson cruzou e Jefferson Tavares finalizou na pequena área, mas bloqueado. No minuto seguinte, Cássio fez boa jogada pela esquerda e novamente o camisa 9 apareceu para finalizar, porém cabeceou sem direção. Já aos 50, MT foi até a linha de fundo e cruzou para a área. A zaga cortou parcialmente e Mococa chegou batendo, mas mandou no lado de fora da rede a última oportunidade da etapa inicial.

Renaux pressiona até o fim, mas não evita derrota



Para a segunda etapa, Diego Corrêa promoveu logo três alterações, incluindo mudança nas duas laterais: Salas, Tinoco e Rafael entraram nas vagas de Gabriel, Arouca e Gerson. Com a desvantagem no placar, o Renaux foi para cima e criou as principais chances no início da segunda etapa com Cássio.





Aos 4, após jogada individual, Cássio cruzou para trás e a bola desviou antes de chegar até Tinoco, que chutou rasteiro, para fora. Quatro minutos depois, novamente o camisa 11 apareceu. Ele fez mais uma boa jogada pela direita e cruzou para Salas, que bateu forte, mas carimbou a defesa.

Em vantagem e com poucas opções no banco, o Concórdia gastou o tempo como pode, além de apostar em linhas baixas, sem se arriscar, dificultando a vida do Renaux. O time da casa só voltou a assustar aos 17, em um lance de bola parada. MT cobrou falta lateral direto para o gol, com perigo, mas por cima.

Aos 23, Diego Corrêa queimou suas últimas alterações, trocando o zagueiro Rocha e o meia MT por dois atacantes, Welves e Golden.

A rede do Concórdia chegou a balançar aos 29, quando Jefferson Tavares mandou para o gol uma bola que ficou viva na área após cobrança de falta, mas o árbitro marcou falta de ataque do Renaux.

O Renaux seguiu pressionando, mesmo sem criar muitas chances claras. Aos 37, Tinoco recebeu cruzamento na área e não pegou em cheio na hora do chute, mas mandou perto da trave esquerda.

No fim, mesmo desgastado e quase sem atacar na segunda etapa, o Concórdia defendeu com competência a sua área e acabou impondo uma derrota frustrante para o Renaux.



Sequência



Na segunda rodada, o Renaux tem pela frente o clássico da cidade diante do Brusque, como visitante na Arena Simon no domingo, 11, às 19h30. No mesmo dia, o Concórdia joga em casa diante do Santa Catarina, às 15h30.

Carlos Renaux 0x1 Concórdia



Carlos Renaux: Edson; Arouca (Tinoco, intervalo), Tiago, Wellington Rocha (Golden, min. 23/2ºt), Gerson (Rafael, intervalo); Gabriel (Salas, intervalo), MT (Welves, min. 23/2ºt), Guga; Cássio, Mococa, Jefferson Tavares. Técnico: Diego Corrêa





Concórdia: Gregory; Viçoza, Eberson, Puerari, Vinicius; Anthonio, Denner, Richard, Gaudêncio; Yuri (Pedro Cadore, min. 23/2ºt), William (Flávio Giachini, min. 43/2ºt). Técnico: Henrique Barcellos

Gols: 0-1, min. 32/1ºt, William

Amarelos: Welves (CAR); Viçoza, Richard (CON)

Arbitragem: Igor da Silva Albuquerque, auxiliado por Diego Berndt e Hector Andrew Lisboa Jaques. O VAR é comandado por Charly Wendy Straub Deretti e Ramon Abatti Abel.

Público: 538 torcedores

Renda: R$ 8.110,00

