“No momento do caos, conseguiram se manter lúcidos”, diz Higo Magalhães sobre classificação heroica do Brusque

Higo Magalhães durante partida Brusque x Concórdia | Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque SAF

A calma do Brusque foi fator crucial para garantir a classificação para a semifinal do Campeonato Catarinense, segundo o técnico Higo Magalhães. Em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Concórdia neste sábado, 7, na Arena Simon, o treinador destacou a lucidez do elenco em campo.

O Brusque conseguiu empatar o jogo nos acréscimos do segundo tempo. Antes do gol quadricolor, o time perdia por 1 a 0, somado a um gol anulado e um pênalti perdido por Biel. Quando tudo se encaminhava para um final trágico, Álvaro encontrou o caminho do gol e forçou os pênaltis.

Nas cobranças, nenhum erro do lado do Brusque. O Concórdia acertou quatro pênaltis. Na quinta cobrança do time do Oeste, a bola parou nas mãos do goleiro Nogueira, que virou o herói da classificação do Brusque para a semifinal.

“Não olhamos a camisa do adversário, olhamos para o nosso propósito. Eles provaram que, no momento do caos, conseguiram se manter lúcidos. Fiquei muito feliz com o que vi em campo, pelo espírito coletivo e pela serenidade dos jogadores”, disse Higo.

Pressão constante

Após fazer o gol, o Concórdia se fechou na defesa e o Brusque passou a pressionar. Para Higo, a estratégia foi positiva, fundamental para o empate do quadricolor. O técnico afirma que os jogadores conseguiram manter passes firmes e jogadas em velocidade, e que estavam conectados.

“Em um momento de desconcentração, tudo pode fugir do controle. Isso é da vida, independente da função. Porém, eu gostei da resposta dos atletas após gol contrário (do Concórdia). Os nossos jogadores têm trabalhado muito, se dedicado”.

Nogueira herói

A noite foi perfeita para Nogueira. O goleiro do Brusque completou 150 jogos com a camisa quadricolor neste sábado. Com a defesa do último pênalti, que carimbou o passaporte do Brusque para a semi, Nogueira foi ovacionado pela torcida.

“Ele é uma referência do elenco, por tudo o que vem fazendo pelo Brusque. É um baita goleiro e baita ser humano. Está todos os dias trabalhando. É um goleiro que tem muita segurança. Ele merece muito”, elogiou o técnico.

O Brusque agora aguarda o vencedor do jogo entre Chapecoense e Criciúma, que acontece às 19h deste domingo, 8, na Arena Condá, em Chapecó. O time mandante inicia os 90 minutos em vantagem, pois venceu o primeiro duelo das quartas em Criciúma por 2 a 1.