Nogueira brilha na decisão por pênaltis, Brusque bate Concórdia e avança no Catarinense

No drama dos pênaltis, o Brusque venceu o Concórdia neste sábado, 7, na Arena Simon, e avançou às semis do Campeonato Catarinense 2026. O goleiro Matheus Nogueira pegou a quinta cobrança do Galo do Oeste, de Pett, para classificar o Quadricolor.

O tempo normal terminou no 1 a 1. Barboza abriu o placar para o Concórdia, e Álvaro, nos acréscimos do segundo tempo, empatou. O jogo foi cheio de polêmicas, com o Brusque pedindo falta no goleiro no lance do gol do Concórdia e tendo um gol anulado logo na sequência por este exato motivo. Biel ainda desperdiçou um pênalti para o Quadricolor.

Primeiro tempo com chances, mas sem gols

Em relação ao jogo de ida, Higo Magalhães abriu mão do esquema de três zagueiros, colocando João Prado na equipe no lugar de Ryan Santos. No ataque, o substituto de Clinton,suspenso, foi JP Martins. Já Henrique Barcellos manteve o mesmo 11 inicial do Concórdia.

Diferente da partida no Oeste do estado, o começo do jogo em Brusque foi aberto. Aos 2, Luizão recebeu de Biel na área e girou batendo, em cima de Gregory. Quatro minutos depois, após uma sequência de erros do Brusque na entrada da área, Luiz Phillipe teve uma grande chance na cara do gol, parando em Nogueira, mas o lance foi parado por impedimento.

Logo no minuto seguinte, Raimar fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Gazão, que cabeceou à direita do gol. O Brusque iniciou tendo mais posse de bola e presença ofensiva, mas o Concórdia não abria mão de tentar atacar.

Aos 12, Léo Ataíde aproveitou o corredor pela direita após passe de Gazão e avançou até entrada da área, mas acabou chutando sobre o gol. O Galo respondeu aos 14. Após cruzamento da esquerda, Eric Campos apareceu para cabecear dentro da área, mandando perto da trave direita. Cinco minutos depois, Raimar recebeu dentro da área, limpou para o pé direito e bateu colocado, sobre o gol.

O jogo passou por um período com muitas divididas fortes e reclamações dos dois lados, além da "cera" do Concórdia, que diminuiu o ritmo do jogo. O Brusque voltou a assustar aos 31. Bernardo roubou bola no campo de ataque e João Prado apareceu na entrada da área para finalizar, mas, após desvio na defesa, o chute parou na trave.

Dois minutos depois, após bola roubada por Biel, Raimar fez jogada pela esquerda e achou João Prado, que finalizou de dentro da área, em cima da defesa. Na reta final da primeira etapa, o Quadricolor seguiu tendo a iniciativa, mas sem conectar jogadas que terminaram em grande perigo ao goleiro Gregory.

Brusque volta para o segundo tempo pressionando

O segundo tempo iniciou com um domínio ainda maior do Brusque. Diferente da primeira etapa, o Concórdia pouco contra-atacava, mas, apesar de ser pressionado, cedia poucos espaços e poucas chances realmente claras.

Aos 5, após boa jogada pela esquerda, Raimar encontrou Luizão, que recebeu dentro da área, mas, pressionado, chutou sem perigo. Dois minutos depois, o atacante quadricolor mandou para o fundo do gol de cabeça, mas a arbitragem marcou falta no goleiro. O Quadricolor voltou a chegar aos 13, com cabeçada de Milhorim por cima após cobrança de escanteio de Gazão.

Polêmicas

Em uma rara chegada do Concórdia no segundo tempo, aos 17, Paulo Matheus fez boa jogada individual trazendo da direita para dentro e bateu colocado, mas a bola desviou a passou à direita. Na cobrança de escanteio, após bate-rebate na área, Barboza tocou de bico e fez 1 a 0 para o Concórdia. O Brusque reclamou de uma falta no goleiro Nogueira, que não foi marcada.

No lance seguinte, após cruzamento de Léo Ataíde, o goleiro Gregory trombou com Biel e João Prado apareceu na segunda trave para mandar para o gol. Desta vez, porém, o árbitro foi chamado ao VAR e anulou o gol, para protestos da equipe e torcida do Brusque.

Pênalti desperdiçado

Após o gol anulado, o técnico Higo Magalhães fez as suas primeiras mudanças, promovendo a estreia de Petterson e a entra de Álvaro nas vagas de Luizão e João Prado. A pressão, que já vinha desde antes do gol do Galo, só aumentou.

Aos 27, Léo Ataíde acreditou em um cruzamento forte e tocou para Gazão, que chegou batendo na entrada da área, sobre o gol. Seis minutos depois, após cruzamento de Raimar, Álvaro subiu alto e cabeceou bem, mas a bola acabou batendo no travessão.

Do lado do Concórdia, a "cera" só aumentou. O goleiro Gregory parou o jogo pedindo atendimento mais de uma vez e, nas alterações, o Galo gastou o máximo de tempo possível.

Em jogada de ultrapassagem aos 37, Bernardo avançou para dentro da área e caiu após trombada com Thiago Freitas. O árbitro apontou imediatamente a marca da cal. Biel foi para a bola e bateu no canto direito, mas Gregory voou e fez uma grande defesa para evitar o empate.

Pressão finalmente se transforma em gol

O Brusque seguiu em cima e os dez minutos de acréscimo apontados pelo juiz reacenderam a esperança. Aos 47, finalmente o gol veio. Após cruzamento de Raimar, Álvaro dominou dentro da área e chutou no ângulo para vencer Gregory: 1 a 1.

A pressão quadricolor seguiu e, aos 49, o Concórdia ainda ficou com um a menos após o segundo amarelo ser aplicado a Matheus Streit.

Aos 53, Álvaro teve a chance da virada após cruzamento de Ítalo da direita, mas cabeceou para fora. A decisão acabou indo mesmo para as penalidades máximas.

Nogueira decide

Álvaro iniciou a decisão nos pênaltis e converteu sua cobrança. Na sequência, Paulo Matheus bateu com categoria e empatou. Depois, Petterson, Caike Duarte, Raimar, Enzo Trentin (após desvio do goleiro), Alisson Cassiano, Matheus Maia e Milhorim marcaram.

Na décima cobrança, de Pett, Nogueira, que celebrou seu 150º jogo com a camisa quadricolor, defendeu e colocou o Brusque nas quartas de final.

Sequência

Classificado às semifinais, o Brusque aguarda Chapecoense ou Criciúma nas semis — o Verdão do Oeste venceu o jogo de ida por 2 a 1 fora de casa.

O campeonato, porém, ainda não acabou para o Concórdia. O Galo encara o derrotado de Chapecoense e Criciúma nas quartas da Taça Acesc 70 Anos, que vale uma vaga à Copa do Brasil.

Brusque 1×1 Concórdia

Brusque: Nogueira; Léo Ataíde (Ítalo, min. 31/2ºt), Alisson Cassiano, Milhorim, Raimar; Bernardo, Gazão (João Pedro, min. 31/2ºt), Biel, João Prado (Petterson, min. 25/2ºt); Luizão (Álvaro, min. 25/2ºt), JP Martins. Técnico: Higo Magalhães

Concórdia: Gregory; Viçoza (Enzo Trentin, min. 31/2ºt), Barboza, Thiago Freitas, Matheus Streit; Paulo Matheus, Anthonio (Puerari, min. 25/2ºt), Gaudêncio; Pett, Eric Campos (Caike Duarte, min. 19/2ºt), Luiz Phillipe (Matheus Maia, min. 31/2ºt). Técnico: Henrique Barcellos

Gols: 0-1, min. 19/2ºt, Barboza. 1-1, min. 48/2ºt, Álvaro

Amarelos: Milhorim, Luizão, Nogueira, Alisson Cassiano, Biel (BRU); Anthonio, Eric Campos, Luiz Phillipe, Matheus Streit (CON)

Vermelho: Matheus Streit (CON)

Arbitragem: Igor da Silva Albuquerque (FCF), auxiliado por Alex dos Santos (CBF) e José Paulo Martins Sinfronio (FCF). VAR com Rafael Traci e William Machado Steffen

Público: 1.776 torcedores

Renda: R$ 43.740