Nogueira celebra defesa de pênalti em seu 150º jogo pelo Brusque: “se tornou mais especial”

"São Nogueira" foi o protagonista no jogo Brusque x Concórdia | Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque SAF

O goleiro Nogueira foi o herói da classificação do Brusque para a semifinal do Campeonato Catarinense. O quadricolor venceu o Concórdia nos pênaltis neste sábado, 7, na Arena Simon, após uma partida dramática.

O Brusque empatou o jogo nos acréscimos da etapa final, igualando o placar em 1 a 1 com Álvaro. Nos pênaltis, o quadricolor acertou todas as cobranças. Pelo lado do Concórdia, foram quatro acertos. A quinta cobrança adversária parou nas mãos de Nogueira.

A noite era especial para o goleiro. Ele completou 150 jogos com a camisa do Brusque. Nogueira, carinhosamente apelidado pela torcida do Marreco como “São Nogueira”, afirma que a defesa do pênalti final tornou a noite ainda mais marcante para ele.

“Na roda, antes das cobranças, eu falei para eles que Deus tem uma história. Eu não sei qual é, mas é sempre melhor do que aquela que pensamos. Sempre tive fé que iria acontecer da forma que Ele queria. A partida, que já era especial, se tornou mais especial ainda”, disse.

Nogueira concedeu entrevista ao repórter Cláudio Santos, da Rádio Cidade, no término da partida. Ao deixar o gramado, a torcida do Brusque gritava o nome do goleiro, em comemoração ao protagonismo na partida.

O Brusque agora aguarda o vencedor do jogo entre Chapecoense e Criciúma, que acontece às 19h deste domingo, 8, na Arena Condá, em Chapecó. O time mandante inicia os 90 minutos em vantagem, pois venceu o primeiro duelo das quartas em Criciúma por 2 a 1.