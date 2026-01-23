O que o Carlos Renaux precisa para escapar do quadrangular do rebaixamento do Catarinense

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux entra na última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense 2026 com chances de escapar do quadrangular do rebaixamento. A equipe, além de vencer, precisa 'secar' Barra e Figueirense.

Todos os jogos da rodada final acontecem no domingo, 25, às 18h. O Vovô recebe o Marcílio Dias, que já está confirmado no quadrangular do rebaixamento, e precisa vencer para ter qualquer chance.

O Barra joga em casa diante do Concórdia e o Figueirense recebe o Camboriú. Para que o Renaux ultrapasse as duas equipes com uma vitória simples, precisa de uma derrota do Pescador e de no máximo um empate do Furacão.

Combinações mais complicadas

É possível também que o Renaux ultrapasse o Barra mesmo que a equipe de Balneário Camboriú empate. Neste caso, o Vovô teria que superar o Pescador nos critérios de desempate.

No caso de um empate do Barra e um tropeço do Figueirense, uma vitória por dois gols de diferença colocaria o Renaux nas quartas de final.

Neste momento, o Barra tem três gols marcados, quatro sofridos e saldo -1. O Renaux tem dois marcados e quatro sofridos, com saldo -2.

O primeiro critério de desempate é número de vitórias, seguido de saldo de gols, números de gols pró e cartões vermelhos.

Em caso de vitória do Renaux por 1 a 0 e empate do Barra por 0 a 0, por exemplo, as duas equipes empatariam nos três primeiros critérios e a decisão iria para o número de cartões. O Vovô tem uma expulsão até agora e o Pescador nenhuma.

Regulamento

A primeira fase do Catarinense 2026 é disputada em seis rodadas. Os seis integrantes do grupo A enfrentam os seis do grupo B. Os quatro melhores de cada chave seguem às quartas de final, enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento. O melhor dos quatro leva um ponto para a disputa contra o descenso. Os outros três iniciam no zero.

