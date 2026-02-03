Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o atacante Olavio Santos rescindiu o contrato com o Brusque nesta terça-feira, 3. A decisão ocorreu em comum acordo entre as partes.

Olavo teve duas passagens pelo clube. Na primeira, entre 2023 e 2024, disputou 73 partidas e marcou 17 gols.

Após deixar o Brusque, o jogador atuou por dois clubes da China.

O atacante retornou ao clube em 2025 e voltou a atuar nesta temporada.

Na segunda passagem, entrou em campo em 17 jogos e marcou um gol.

Em 2026, Olavo foi titular nas duas primeiras partidas do ano, mas perdeu espaço posteriormente, sendo substituído por Luizão na equipe principal.

Colaborou: Bruno da Silva