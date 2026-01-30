Respeito é bom, mas o Brusque é favorito no Oeste

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O Brusque fez um bom jogo em Criciúma e, mesmo com o empate, acabou ficando com a primeira colocação do Grupo A do estadual, e pega o Concórdia no primeiro mata-mata do Catarinense.

O quadricolor é muito favorito nesse confronto, contra um time que se classificou graças àquela vitória contra o Carlos Renaux com três jogadores de 16 anos em campo e um chutaço de Matheus Streit contra o Figueirense.

O Galo do Oeste vem de uma goleada de 5 a 1 sofrida para o Barra e, pra mim, já encara sua missão como cumprida no campeonato: teve dificuldades para montar um time, e hoje não corre mais risco algum de rebaixamento.

É necessário respeitar o adversário, mas a qualidade do jogo do Brusque neste momento é infinitamente superior. O time tem um conjunto que está totalmente na mão do técnico Higo Magalhães, que achou uma forma de jogar, o time comprou a ideia e isso é possível ver em campo.

Falo isso porque seria importante o time passar de fase com duas vitórias ou até quatro pontos, para fazer o jogo de volta da semifinal dentro de casa contra o Criciúma ou a Chapecoense.

O Brusque hoje tem condição de ser competitivo contra qualquer time do Estadual, e isso já está provado. Sonhar com o título não é nenhuma loucura, não. A campanha sólida da primeira fase deu esse recado.

Rebaixamento

O Carlos Renaux é caso a ser estudado. Mesmo depois de uma vitória contra o Joinville fora de casa, com o time se ajeitando em campo, a diretoria resolve demitir o técnico Diego Corrêa só porque um atacante limitado tinha sido afastado e precisaria ser reintegrado.

A receita é feita pra não dar certo: na véspera de um jogo decisivo, o clube efetiva o analista como técnico e na estreia, o time é goleado pelo Marcílio dentro de casa. Isso não se faz em futebol profissional. Voltaremos ao assunto mais pra frente.

Agora vem aí o quadrangular do rebaixamento. O negócio é apagar tudo o que aconteceu lá atrás e tentar focar nos seis jogos desse regulamento maluco, onde só um clube se salva.

O Renaux não é favorito nesse quadrangular, e se perder na segunda para o Figueirense, já verá o time de Floripa abrir quatro pontos de vantagem, por causa do ponto extra.

É difícil imaginar o que pode ser melhorado nesse time, que precisa de pelo menos quatro vitórias para se manter na Série A do Estadual. Com um plantel tão grande e poucas opções realmente confiáveis, e ainda sem reforçar o time como outros concorrentes fizeram, a missão é complicadíssima.