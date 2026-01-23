Saiba como será o acordo para saída de Biel, do Brusque, para o Sport

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O meia Biel, do Brusque, destaque do Campeonato Catarinense, tem acerto para deixar Santa Catarina e jogar no Sport após o fim do Estadual.

De acordo com apuração do jornal O Município, o jogador vai para o time pernambucano, que está na Série B do Brasileirão, por empréstimo com opção de compra. Os valores não foram divulgados.

Formado no Coritiba, o jogador de 23 anos chegou ao Brusque em 2025. Ele ainda teve passagens por Novorizontino e Paysandu.

Até hoje, Biel disputou 40 partidas com a camisa quadricolor e marcou quatro gols. No Catarinense 2026, em cinco jogos, ele já tem dois gols e uma assistência.