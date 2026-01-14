Saiba onde assistir à Avaí x Carlos Renaux pelo Catarinense ao vivo hoje

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Avaí e Carlos Renaux se enfrentam nesta quarta-feira, 14, na terceira rodada do Campeonato Catarinense, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O jogo acontece às 21h30 e terá transmissão do Sportynet na TV por assinatura e no Youtube.

As duas equipes já se enfrentaram 75 vezes na história, com 30 vitórias do Leão, 23 do Vovô e 22 empates. O último confronto entre as equipes foi no Catarinense de 1984, em Brusque, quando as equipes empataram em 0 a 0.

O Carlos Renaux é o único time que ainda não marcou gols no campeonato e está em último no grupo B. O Vovô perdeu as duas primeiras partidas por 1 a 0, para Concórdia e Brusque. O jogo desta quarta será o primeiro da equipe fora de Brusque na competição.

Já o Avaí tem três pontos e está em quinto lugar no grupo A. O Leão da Ilha, atual campeão estadual, estreou com vitória sobre o Barra por 2 a 1 e depois perdeu para o Criciúma, pelo mesmo placar.