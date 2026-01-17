Saiba onde assistir à Barra x Brusque pelo Catarinense ao vivo hoje

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Barra e Brusque se enfrentam neste sábado, 17, na quarta rodada do Campeonato Catarinense, na Arena Barra FC, em Itajaí. O duelo acontece às 19h30 e terá transmissão no Youtube do Metrópoles Esportes.

As duas equipes já se enfrentaram seis vezes até hoje, e o Brusque venceu todas. No último duelo, pelo Catarinense 2025, o Quadricolor fez 2 a 0 em casa, com gols de Pivô e Guilherme Pira.

Será o primeiro jogo entre as equipes na Arena Barra FC. O Bruscão divide a liderança do grupo A ao lado do surpreendente Camboriú. A equipe vem de duas vitórias seguidas na Arena Simon, contra o Carlos Renaux e diante do Figueirense, que até então tinha 100% de aproveitamento.

Já o Barra perdeu na estreia para o Avaí, bateu o Joinville na segunda rodada e, na quarta-feira, 14, foi derrotado pelo Camboriú por 1 a 0 no Orlando Scarpelli, onde a Cambura está mandando seus jogos. Com três pontos, a equipe está em quinto lugar, no grupo B.