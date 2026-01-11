Saiba onde assistir à Brusque x Carlos Renaux pelo Catarinense ao vivo hoje

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC, Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Brusque e Carlos Renaux se enfrentam neste domingo, 11, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Catarinense, na Arena Simon, em Brusque. O duelo às 19h30 e será transmitido no canal SportyNet+ 1, na TV fechada, e no Youtube do Metrópoles Esportes.

Este será apenas o terceiro encontro entre as equipes brusquenses. Nos dois duelos anteriores, o Brusque levou a melhor, na Série B1 (terceira divisão) do Campeonato Catarinense, por 1 a 0 e 2 a 1, em 2004.

Na estreia do Estadual, o Brusque foi até Chapecó e empatou com a favorita Chapecoense. Por outro lado, o Carlos Renaux sofreu uma derrota frustrante em casa para o Concórdia, que só teve 14 jogadores disponíveis para o duelo, alguns da categoria sub-16.

Classificação

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore