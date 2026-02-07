Saiba onde assistir à Brusque x Concórdia pelo Catarinense ao vivo hoje
Duelo decide uma vaga às semifinais
Brusque e Concórdia se enfrentam neste sábado, 7, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense, na Arena Simon, em Brusque. O duelo acontece às 19h30 e terá transmissão do canal Sportynet na TV fechada e no Youtube.
O jogo de ida no Oeste do estado terminou empatado em 0 a 0. Portanto, quem vencer o duelo entre Brusque e Concórdia na Arena Simon avança às semifinais. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
O time vencedor do confronto entre Brusque e Concórdia avança às semifinais para enfrentar Chapecoense ou Criciúma – o Verdão do Oeste venceu o jogo de ida no Heriberto Hülse, por 2 a 1.
Já o derrotado vai disputar a Taça Acesc 70 Anos, torneio que vale uma vaga na Copa do Brasil.