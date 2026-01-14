Saiba onde assistir à Brusque x Figueirense pelo Catarinense ao vivo hoje
Jogo acontece nesta quarta-feira, 14, às 21h30
Brusque e Figueirense se enfrentam nesta quarta-feira, 14, na terceira rodada do Campeonato Catarinense, na Arena Simon, em Brusque. O duelo acontece às 21h30 e terá transmissão exclusiva da NSC TV e no Globoplay.
As duas equipes já se enfrentaram 76 vezes, com 34 vitórias do Figueirense, 22 do Brusque e 20 empates. No último duelo, pela Série C, em 2025, o Alvinegro venceu por 2 a 0, fora de casa.
O Brusque divide a liderança do grupo A com Camboriú e Concórdia, cada um com quatro pontos. No último jogo, o Quadricolor venceu o Carlos Renaux por 1 a 0.
Já o Figueirense é o único time com 100% de aproveitamento na competição. O Furacão lidera o grupo B, com seis pontos, após vitórias sobre Joinville e Marcílio Dias.