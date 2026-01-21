Saiba onde assistir à Brusque x Santa Catarina pelo Catarinense ao vivo hoje

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Brusque e Santa Catarina se enfrentam nesta quarta-feira, 21, na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, na Arena Simon. O duelo acontece às 20h e terá transmissão no Youtube do Metrópoles Esportes.

As duas equipes estão invictas na competição e lideram as suas chaves. O Brusque é o primeiro do grupo A, com dez pontos, já garantido no mata-mata. Já o Santa Catarina, com oito, está na liderança do grupo B.

No ano passado, Brusque e Santa Catarina se enfrentaram três vezes, e a Águia do Vale venceu todas, uma pelo Catarinense e duas pela Copa Santa Catarina.

O Quadricolor havia levado a melhor nos únicos dois encontros anteriores entre as equipes, na Série B estadual em 2002.