Saiba onde assistir à Carlos Renaux x Camboriú pelo Catarinense ao vivo hoje

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux recebe o Camboriú neste sábado, 17, na quarta rodada do Campeonato Catarinense, na Arena Simon, em Brusque. O duelo acontece às 18h e terá transmissão no Youtube do Metrópoles Esportes.

As duas equipes se enfrentaram na final da Série B do Catarinense 2025, onde o Renaux levou a melhor. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1, em Imbituba, e, na volta, o Vovô fez 2 a 0 jogando em casa.

Com três derrotas por 1 a 0, diante de Concórdia, Brusque e a última contra o Avaí, no estádio da Ressacada, o Carlos Renaux entra em campo diante do Camboriú para um duelo decisivo para suas pretensões. Caso não vença, o Vovô, que é o lanterna isolado do grupo B, estará praticamente condenado à disputa do quadrangular do rebaixamento, onde só uma equipe se salva.

Já o Camboriú é a grande surpresa do início de campeonato. A Cambura estreou com empate contra o Santa Catarina fora de casa e, depois, venceu como mandante no Orlando Scarpelli contra Chapecoense e Barra. Com sete pontos, a Cambura divide a liderança do grupo A com o Brusque.