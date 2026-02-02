Saiba onde assistir à Carlos Renaux x Figueirense pelo Catarinense ao vivo hoje
Duelo abre a disputa do quadrangular do rebaixamento nesta segunda-feira, 2
Carlos Renaux e Figueirense se enfrentam nesta segunda-feira, 2, na abertura do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Catarinense, na Arena Simon, em Brusque. O duelo acontece às 19h e a transmissão do jogo é do Youtube da NSports.
O último confronto entre as equipes foi em 2022, pela Copa Santa Catarina, e terminou empatado em 0 a 0, no Orlando Scarpelli. Carlos Renaux e Figueirense também já se enfrentaram em uma final estadual, na edição de 1950, vencida pelo Vovô.
Na primeira fase, o Carlos Renaux ficou em último lugar no grupo B, com quatro pontos. Já o Figueirense ficou em quinto da mesma chave, com sete.
Além das duas equipes, Joinville e Marcílio Dias também estão no “quadrangular da morte”. Apenas um deles vai se salvar. Por ter a melhor campanha entre os quatro na primeira fase, o Figueirense, segundo maior campeão estadual da história, parte com um ponto na tabela.