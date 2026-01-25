Saiba onde assistir à Carlos Renaux x Marcílio Dias pelo Catarinense ao vivo hoje

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Carlos Renaux e Marcílio Dias se enfrentam neste domingo, 25, na última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, na Arena Simon, em Brusque. O duelo acontece às 18h e a transmissão do jogo é do Youtube do Metrópoles Esportes.

O Renaux vem de vitória sobre o Joinville por 1 a 0, fora de casa, o que deu esperanças para a equipe fugir do quadrangular do rebaixamento. Na véspera do jogo, porém, o técnico Diego Corrêa deixou o clube em comum acordo.

Além de vencer o Marcílio, o Vovô, que tem quatro pontos e está em último no grupo B, precisa de tropeços de Barra e Figueirense para alcançar a quarta colocação.

Já o Marcílio, que só tem três pontos, é o quinto colocado do grupo A e já tem a sua participação no quadrangular do descenso confirmada.