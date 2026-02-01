Saiba onde assistir à Concórdia x Brusque pelo Catarinense ao vivo hoje

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Concórdia e Brusque se enfrentam neste domingo, 1°, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. O duelo acontece às 17h e terá transmissão do canal Sportynet na TV fechada, no NSports no Youtube e TV fechada e também no Youtube do Metrópoles Esportes.

Os times voltam a se encontrar em um mata-mata após quatro anos. Nas semifinais de 2022, o Quadricolor se deu melhor, vencendo as duas por 1 a 0 e, depois, foi campeão superando o Camboriú na decisão.

O Brusque alcançou as quartas de final invicto e com a segunda melhor campanha da primeira fase, perdendo apenas no saldo de gols para o Santa Catarina (+5 contra +3). Foram três vitórias e três empates. Na rodada final, o Quadricolor empatou em 3 a 3 contra o Criciúma, fora de casa.

Já o Concórdia foi o pior dos oito times classificados às quartas de final na primeira fase e ainda teve o pior ataque (cinco gols marcados) e a pior defesa (dez gols sofridos). O Galo do Oeste conquistou duas vitórias e um empate e sofreu três derrotas. Na última rodada, perdeu por 5 a 1 para o Barra, em Itajaí.