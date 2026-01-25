Saiba onde assistir à Criciúma x Brusque pelo Catarinense ao vivo hoje

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Criciúma e Brusque se enfrentam neste domingo, 25, na última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. O duelo acontece às 18h e a transmissão do jogo é do Youtube da NSports.

As duas equipes lideram os seus grupos e disputam nesta última rodada a liderança geral da primeira fase.

O Brusque é o um dos dois times invictos na competição e lidera o grupo A, com 11 pontos. Na última rodada, o Quadricolor empatou em casa por 1 a 1 contra o Santa Catarina.

Já o Criciúma tem dez pontos, na primeira colocação do grupo B. O Tigre vem de vitória por 2 a 1 diante do Camboriú, no Orlando Scarpelli.