Saiba onde assistir à Joinville x Carlos Renaux pelo Catarinense ao vivo hoje

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Joinville e Carlos Renaux se enfrentam nesta quarta-feira, 21, na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, na Arena Joinville.

O duelo acontece às 19h e terá transmissão ao vivo no canal do Sportynet na TV fechada e no Youtube.

Em 2025 as equipes se enfrentaram na Copa Santa Catarina, com uma vitória para cada lado. Na história, as equipes duelaram 27 vezes, com ampla vantagem para o Joinville: 17 a dois em vitórias, além de oito empates.

O duelo marca o encontro entre as duas piores equipes do Estadual até agora. Joinville e Carlos Renaux têm apenas um ponto cada e ocupam a última colocação dos grupos A e B, respectivamente.

O Vovô está em situação ainda mais complicada, já que está a cinco do Figueirense, quarto colocado do grupo B, faltando apenas dois jogos para o fim da primeira fase. Já o JEC tem três a menos que o Concórdia, que é o quarto do grupo A.