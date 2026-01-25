Saiba quem vai disputar o quadrangular do rebaixamento do Catarinense com o Carlos Renaux

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux empatou diante do Marcílio Dias na última rodada da primeira fase neste domingo, 25, e vai disputar o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Catarinense 2026.

Os outros rivais do Renaux no quadrangular do rebaixamento serão o próprio Marcílio Dias, o Joinville e o Figueirense.

Apenas um dos quatro times vai se manter na elite do estadual. As equipes se enfrentam em turno e returno para definir quem continua na primeira divisão.

Por ter somado mais pontos na primeira fase, o Figueirense parte com um ponto na disputa. Os outros começam zerados.

A primeira rodada acontece no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O Renaux joga em casa diante do Figueirense, enquanto o Marcílio Dias visita o Joinville.