Sem margem de erro, Carlos Renaux reencontra invicto Camboriú pelo Catarinense

Vovô perdeu os três jogos por 1 a 0 até agora | Foto: Beno Küster/CA Carlos Renaux

Ainda sem pontuar, o Carlos Renaux recebe o surpreendente Camboriú na quarta rodada do Campeonato Catarinense 2026 na Arena Simon neste sábado, 17. A bola rola às 18h.

As equipes se enfrentaram na final da Série B do Catarinense do ano passado, e o Carlos Renaux levou a melhor. O jogo de ida, em Imbituba, terminou empatado em 1 a 1 e, na volta, o Vovô venceu em casa por 2 a 0, com gols de Cássio.

Sob pressão

Com três derrotas por 1 a 0, diante de Concórdia, Brusque e a última contra o Avaí, em Florianópolis, o Carlos Renaux já entra em campo diante do Camboriú para um duelo decisivo para suas pretensões. Caso não vença a Cambura, o time, que é o lanterna isolado do grupo B, estará praticamente condenado à disputa do quadrangular do rebaixamento, onde só uma equipe se salva.

Contra o Avaí, o técnico Diego Corrêa precisou fazer três alterações por lesão, duas logo no primeiro tempo. O atacante Mococa, o lateral-direito Guilherme Silva e o lateral-esquerdo Rafael não puderam continuar na partida na capital e não devem jogar contra o Camboriú.

Diego Corrêa, novamente, lamentou a falta de tranquilidade para finalizar diante do Avaí. Na Ressacada, o Renaux cedeu mais oportunidades ao rival do que nos dois jogos anteriores, mas o treinador destacou que as chances criadas no início poderiam ter dado um rumo diferente ao duelo.

Apesar do início ruim na competição, Diego acredita que o Renaux ainda só depende de suas forças e espera a equipe motivada em busca da primeira vitória.

“Nós estamos criando, não é falta de trabalho ou entrega, mas não estamos conseguindo finalizar. Sem fazer os gols, não conseguimos atingir os nossos objetivos. Eu conheço o time do Camboriú, é muito bem treinado. Começaram a pré-temporada antes e isso vem fazendo a diferença. O fator casa sempre nos favoreceu, infelizmente não conseguimos bons resultados contra Concórdia e Brusque, mas vamos para o tudo ou nada. Vamos respeitá-los, mas pressionar o tempo todo para buscar o gol para dar tranquilidade ao grupo”.

O Renaux deve jogar com: Edson; Arouca, Tiago, Wellington Rocha, Zamora; Vitor Carré, Guga, MT; Welves, Cássio (Patricio), Jefferson Tavares.

Cambura faz início dos sonhos

Sem estádio para jogar em sua cidade e vindo da segunda divisão, o Camboriú era um natural candidato ao descenso, mas o início empolga. O time do técnico Laécio Aquino estreou com empate contra o Santa Catarina fora de casa e, nos últimos dois jogos, venceu como mandante no Orlando Scarpelli, contra Chapecoense e Barra. Com sete pontos, a Cambura divide a liderança do grupo A com o Brusque.

Nos três jogos até agora, o Camboriú marcou gols antes dos 15 minutos de jogo. A equipe fez aos 6 contra o Santa Catarina, aos 4 e aos 12 contra a Chapecoense e aos 5 diante do Barra, o que acabou sendo decisivo para os bons resultados.

“A competição é muito difícil, os grandes estão se enroscando com os ditos menores e temos que nos manter atentos. Somos um time de operários e vamos um jogo de cada vez. Para nós, é um sentimento de “Copa do Mundo”. Todo jogo é o jogo da vida. Contra o Carlos Renaux, que está brigando lá embaixo na chave deles, será uma outra guerra”, destacou o técnico Laécio Aquino.

O Camboriú deve iniciar o jogo com: Vavá; Hygor Ribeiro, Danilo, Matheus Belém, Alysson Dutra, Reginaldo; João Choco, Da Silva, Wermeson, Nilton; Mansur.

Arbitragem

Baulio da Silva Machado apita o jogo, auxiliado por Alexandre de Medeiros Lodetti e Tais Cristóvão da Silva. O quarto árbitro é Tainan Bordignon Somensi. A equipe do VAR será composta por Rodrigo D'Alonso Ferreira e Adriano Roberto de Souza.